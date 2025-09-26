TVP pokaże dziś ulubioną komedię Polaków

TVP w piątkowe wieczory przypomina i emituje ulubione filmy Polaków. Są to zazwyczaj komedie, które powstały w czasach PRL i do dziś są wielkimi hitami. Tak będzie i tym razem. Już dziś w piątek 26 września stacja wyemituje film "Galimatias, czyli Kogel-mogel 2" w reżyserii Romana Załuskiego. Ta komedia to druga część równie kultowej komedii czasów PRL, czyli 'Kogel-mogel".

"Galimatias, czyli Kogel-mogel 2". O czym jest ten film?

Kasia i Paweł po ślubie zamieszkują we wsi Brzózki, w odległości 10 kilometrów od Grabowa. Kasia chce wrócić na studia i nie chce mieć jeszcze dzieci. Jej ojciec Zenon Solski, obiecuje przepisać na małżonków swą ziemię, jeśli doczeka się wnuków.

Paweł oświadcza, że chce zerwać z tradycyjną wiejską gospodarką, nastawiając się na specjalistyczną hodowlę owiec, co wywołuje rodzinną kłótnię. Do kolejnej awantury dochodzi, gdy Paweł, już jako właściciel hodowli owiec, w wywiadzie dla „Nowej Wsi” oświadcza przejęcie gospodarstwa należącego do teścia. Kasia stwierdza, że Paweł chce mieć z nią dzieci po to, by przejąć gospodarstwo należące do jej ojca.

Tymczasem do domu Kasi przyjeżdżają Barbara i Marian Wolańscy z synem Piotrusiem i proponują Kasi pomoc w powrocie na studia. W zamian chcą, by na czas ich nieobecności Kasia zaopiekowała się Piotrusiem. Chłopiec przyjeżdża wraz z babcią Wolańską. Zostają "letnikami" w domu matki Kasi i jej ojca. Po pewnym czasie babcia wraca do Warszawy, zostawiając Piotrusia na wsi. To początek kolejnych perypetii.

"Galimatias, czyli Kogel-mogel 2". Kto gra w filmie?

W filmie "Galimatias, czyli Kogel-mogel 2" podobnie, jak w pierwszej części w roli Kasi można zobaczyć Grażynę Błęcką-Kolską a w roli jej męża Pawła Zawady - Dariusza Siatkowskiego. W pozostałych rolach zagrali m.in.

Ferdynand Matysik – Jan Zawada, ojciec Pawła

Anna Milewska – pani Zawadowa, matka Pawła

Zdzisław Wardejn – docent Marian Wolański

Ewa Kasprzyk – Barbara Wolańska

Małgorzata Lorentowicz – babcia Wolańska

Maciej Koterski – Piotruś Wolański

Katarzyna Łaniewska – Maria Solska

Jerzy Turek – Zenon Solski

Wiktor Zborowski – naczelnik gminy Zygmunt Maciejak

Zbigniew Buczkowski – jąkający się reporter „Nowej Wsi”

Jolanta Nowak-Pun – Paulina, koleżanka Pawła

Stanisława Celińska – Zofia Goździkowa, sąsiadka państwa Zawadów

Paweł Nowisz – Józef Goździk, sąsiad państwa Zawadów

Kiedy TVP pokaże "Galimatias, czyli Kogel-mogel 2"?

"Galimatias, czyli Kogel-mogel 2" będzie można zobaczyć dziś, czyli w piątek, 26 września 2025 roku w TVP1. Stacja wyemituje tę ulubioną komedię Polaków o godz. 23:10.

TVP1 powtórzy "Galimatias, czyli Kogel-mogel 2" w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 2:35. Tę kultową komedię czasów PRL będzie można zobaczyć także w niedzielę, 5 października 2025 roku o godzinie 21.25.