Dwa pierwsze z jedenastu odcinków długo wyczekiwanego sezonu trzeciego serialu "Tego lata stałam się piękna" zadebiutowały w środę, 16 lipca, na platformie Prime Video. Finałowy odcinek został wyemitowany 17 września.

Prime Video ogłosiło, że globalny hit – serial "Tego lata stałam się piękna" – zakończy swoją opowieść pełnometrażowym filmem napisanym i wyreżyserowanym przez Jenny Han. Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, a niespodziewane ogłoszenie nastąpiło podczas uroczystej premiery finału serialu w Paryżu.

Finał w filmie

Serial "Tego lata stałam się piękna" trafił do serc widzów na całym świecie, przynosząc chwile radości, budząc nostalgię i budując wieź bliskości, które uczyniły go globalnym fenomenem – powiedzieli Courtenay Valenti, Head of Film, Streaming and Theatrical w Amazon MGM Studios, oraz Vernon Sanders, Global Head of Television w Prime Video i Amazon MGM Studios. Jesteśmy dumni z tak ogromnego sukcesu serialu i nie możemy doczekać się ponownej współpracy z Jenny Han, by dostarczyć fanom niezapomniany kolejny rozdział tej historii.

Na drodze Belly pozostał jeszcze jeden ważny kamień milowy i uznałam, że tylko film może oddać mu należną wagę. Jestem ogromnie wdzięczna Prime Video za to, że wciąż wspiera moją wizję tej historii i umożliwia mi podzielenie się finałowym rozdziałem z fanami – oznajmiła Han.

Wielkie zaskoczenie

To już kolejna niespodzianka związana z przebojowym tytułem. W ostatnich tygodniach Prime Video niespodziewanie zaprezentowało bowiem nowy zwiastun na zakończenie sezonu. Okazało się, że w trzech finałowych odcinkach serialu "Tego lata stałam się piękna" pojawi się nowa grupa bohaterów, którzy odegrają kluczową rolę w paryskiej przygodzie Belly. Do obsady dołączyli Corinna Brown ("Heartstopper"), Fernando Cattori ("With You in the Future", "Rozpuszczeni i bezkarni"), Isaline Prévost Radeff ("Klasa pracująca", "Haute Mer") oraz Jahz Armando ("Gangi Londynu").

Co więcej, ze zwiastuna wynikało, że zakończenie historii w serialu będzie zupełnie inne niż w książce – i tak faktycznie się stało. Fani, jak zwykle w podobnej sytuacji, są podzieleni – jedni zachwyceni zaskakującym zwrotem akcji, inni wręcz przeciwnie – rozczarowani, że twórcy adaptacji zdecydowali się odejść od literackiego pierwowzoru.

Bezprecedensowy sukces

Trzeci odsłona serialu "Tego lata stałam się piękna" odnotowała globalny wzrost oglądalności drugi sezon z rzędu, przewyższając poprzednią serię o 40 proc. w ciągu pierwszych siedmiu dni. Tym samym oglądalność serialu potroiła się z sezonu pierwszego do sezonu trzeciego w tym samym przedziale czasowym.

Kolejna odsłona historii Belly oraz braci Fisher przyciągnęła przed ekrany Prime Video 25 milionów widzów na całym świecie w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery.

Najnowszy sezon "Tego lata stałam się piękna" był też najczęściej oglądanym serialem telewizyjnym wśród kobiet w wieku 18-34 lat. Ponadto trzeci sezon "Tego lata stałam się piękna" to piąty najchętniej oglądany powracający sezon na Prime Video – po drugim i trzecim sezonie "Reachera", drugim sezonie serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" oraz czwartym sezonie "The Boys".

Serial odniósł globalny sukces – ponad połowa jego widowni pochodzi spoza USA, z ponadprzeciętnymi wynikami w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Brazylii.

Finałowy sezon "Tego lata stałam się piękna" to również najchętniej oglądany tytuł na całym świecie na Prime Video w ciągu pierwszych siedmiu dni. W ponad 120 krajach znalazł się na 1. miejscu rankingu najpopularniejszych produkcji, natomiast w Polsce zajął 2. miejsce.

To, w jaki serial "Tego lata stałam się piękna" poruszył miliony widzów, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania – historia wywołała wiele dyskusji wśród fanów, sprawiła, że książki ponownie znalazły się na listach bestsellerów i zainspirowała tak liczne reakcje widzów w mediach społecznościowych. Jako twórczyni i współproducentka serialu jestem niezwykle dumna z tego, co stworzyliśmy. Cieszę się, że udało nam się nakręcić wszystkie trzy sezony, po jednym dla każdej książki, i dziękuję widzom za tak gorące przyjęcie historii, którą chciałam opowiedzieć – komentuje Jenny Han, autorka książek i współproducentka serialu.

Adaptacja bestsellera

"Tego lata stałam się piękna" to serial oparty na bestsellerowych powieściach dla nastolatków autorstwa Jenny Han ("Do wszystkich chłopców, których kochałam"), która jest także showrunnerką projektu.

Serial to międzypokoleniowy dramat, opowiadający o miłosnym trójkącie między dziewczyną, Belly (Lola Tung), a dwoma braćmi, Conradem (Christopher Briney) i Jeremiahem (Gavin Casalegno), zmieniających się relacjach między matkami a dziećmi oraz ogromnej sile kobiecej przyjaźni. "To historia o dorastaniu, pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego, wyjątkowego lata" – czytamy w informacji prasowej.

O czym jest trzeci sezon?

Trzeci sezon serialu produkcji własnej Amazona składa się z 11 odcinków i jest dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.

Za realizację trzeciego sezonu odpowiadają showrunnerki Jenny Hani Sarah Kucserka. Han, Kucserka oraz Karen Rosenfelt pełnią funkcję producentek wykonawczych, obok Paula Lee, Hope Hartman i Madsa Hansena z ramienia wiip. Serial jest współprodukcją Amazon Studios i wiip.

W trzecim sezonie pierwszy rok studiów Belly dobiega końca. Dziewczyna nie może doczekać się kolejnego lata spędzonego w Cousins razem z Jeremiah – swoją bratnią duszą. Jej przyszłość wydaje się poukładana, lecz seria wstrząsających wydarzeń sprawia, że w życiu Belly ponownie pojawia się Conrad – pierwsza nastoletnia miłość. Teraz, u progu dorosłości, bohaterka staje na rozdrożu i musi podjąć decyzję, do którego z braci będzie należeć jej serce. To lato już nigdy nie będzie takie jak przedtem...

Wielki hit serialowy

Serial znajduje się w czołówce najchętniej oglądanych seriali w historii platformy Prime Video.

Oparty na bestsellerowej trylogii autorstwa Jenny Han, serial Prime Video stał się prawdziwym fenomenem kulturowym i podbił serca fanów na całym świecie. Pierwszy sezon, który zadebiutował latem 2022 roku, stał się najchętniej oglądanym tytułem na platformie w weekend premiery. Drugi sezon, który miał swoją premierę latem 2023 roku, w ciągu trzech dni od premiery ponad dwukrotnie przebił wynik oglądalności pierwszego sezonu.

Kim jest Jenny Han?

Jenny Han jest autorką numer jeden na liście bestsellerów "New York Timesa", znaną z serii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" oraz "Tego lata stałam się piękna". Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Stworzyła dwa seriale na podstawie swoich powieści: "Tego lata stałam się piękna" (Prime Video), gdzie była producentką wykonawczą i showrunnerką, oraz "XO, Kitty" (Netflix), spin-off uniwersum "Do wszystkich chłopców", przy którym również odpowiadała za produkcję. Pełniła także rolę producentki wykonawczej we wszystkich trzech filmach globalnego hitu Netflixa "Do wszystkich chłopców". Han mieszka na nowojorskim Brooklynie.

"Muzyczny" zwiastun

W zwiastunie trzeciego sezonu wykorzystano fragmenty utworów "Daylight" z albumu "Lover i Red (Taylor's Version)" z płyty "Red (Taylor's Version)" autorstwa Taylor Swift.