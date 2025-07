Już w ten poniedziałek na antenę Discovery Channel powróci kultowy Shark Week, który zabierze widzów w fascynującą podróż do świata najbardziej niezwykłych mieszkańców mórz i oceanów. Codziennie, od poniedziałku, 28 lipca, aż do piątku, 1 sierpnia, na antenie o godzinie 20:00 rządzić będą rekiny. Widzowie mogą spodziewać się najnowszych odkryć naukowych, mrożących krew w żyłach historii, garści ciekawostek i naprawdę dobrej zabawy.

Poniedziałek – "W oku cyklonu: inwazja rekinów"

W poniedziałek cofniemy się do zaskakujących wydarzeń ubiegłego roku. Latem 2024 roku wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej w USA zarejestrowano niespodziewaną falę ataków rekinów. „W oku cyklonu: inwazja rekinów” opowie tę historię, przyglądając się jej z różnych punktów widzenia. Nie zabraknie opowieści naocznych świadków tych niebezpiecznych sytuacji, a także rozmów z ofiarami ataków.

Wtorek – "Niezwykłe rekiny z antypodów"

We wtorek przeniesiemy się na Antypody. Biolog dzikiej przyrody Forrest Galante zabierze widzów w podróż po Australii. Badacz zanurkuje w niebezpiecznych wodach tego kontynentu, aby odnaleźć dwa wyjątkowo rzadkie gatunki rekinów. W programie „Niezwykłe rekiny z antypodów” sprawdzi, czy te niesamowite stworzenia naprawdę są tak niebezpieczne, jak mogą się wydawać.

Środa – "Szczęki kontra megakrokodyl"

Nowe technologie pozwalają na lepsze zrozumienie świata natury – także rekinów. Zespół naukowców - Tristan Guttridge, Rosie Moore i Sora Kim - wykorzystując zebrane w badaniach dane, a także wiedzę z zakresu ekologii behawioralnej, zoologii i biologii, przygotuje komputerową symulację walki na śmierć i życie pomiędzy dwoma potężnymi drapieżnikami morskiego świata. Kto wygrałby to starcie – żarłacz biały czy krokodyl nilowy? Program „Szczęki kontra megakrokodyl” zagości na antenie Discovery Channel w środę.

Reklama

Czwartek – "Żarłacze białe: Ostatni azyl"

W czwartek przeniesiemy się do Nowej Zelandii. To właśnie u jej wybrzeży zaobserwowano obecność żarłacza białego mierzącego aż 20 stóp. W ten sposób rozpoczęte zostało poszukiwanie legendarnego rekina-kolosa, którego ślady mogą zaprowadzić naukowców do ukrytej kolonii żarłaczy. Czy widziany 10 lat temu olbrzym wciąż może zostać odnaleziony? Dowiemy się tego z programu "Żarłacze białe: Ostatni azyl".

Piątek - "Szczęki: Ocalenie"

Maraton produkcji o rekinach zamknie wyemitowany w piątek program „Szczęki: ocalenie”. Pięćdziesiąt lat po tym, jak kultowy film przeraził plażowiczów na całym świecie, biolog morski Tom „Blowfish” Hurd i ekolożka Michelle Jewell nurkują z żarłaczami białymi, by oddzielić fakty od mitów. Czy rekin naprawdę może przegryźć łódź? Czy ryzykujemy więcej, kąpiąc się w skąpych strojach? Tom i Michelle postarają się znaleźć odpowiedź na te i wiele innych pytań.