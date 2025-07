Czwarty sezon serialu "Ted Lasso", tak jak trzy poprzednie, będzie dostępny wyłącznie w Apple TV+. Data premiery zostanie podana wkrótce.

Sensacyjne ogłoszenie

Los czwartego sezonu długo nie był pewny, ponieważ sezon trzeci zakończył się w 2023 roku tak, że równie dobrze mógłby być ostatnim. Fani jednak nie wierzyli, że to koniec historii ich ulubionego bohatera. I ich cierpliwość została nagrodzona.

Reklama

Żyjemy w świecie, w którym tak wiele czynników nauczyło nas, aby "sprawdzać grunt, zanim skoczymy" – oznajmił w marcu gwiazdor i producent wykonawczy Jason Sudeikis. W czwartym sezonie zawodnicy z AFC Richmond nauczą się SKAKAĆ NA GŁĘBOKĄ WODĘ. Odkryją, że zawsze znajdą się we właściwym miejscu, niezależnie od tego, gdzie wylądują – dodał.

Serial dostarcza niekończącej się radości i śmiechu, a jednocześnie promuje życzliwość, empatię i niezachwianą wiarę – stwierdził z kolei Matt Cherniss, szef programowy Apple TV+. Wszyscy w Apple są zachwyceni możliwością kontynuowania współpracy z Jasonem i genialnymi twórcami tego serialu – dodał.

Zdjęcia do czwartego sezonu "Teda Lasso" trwają już w Kansas City, rodzinnym mieście Sudeikisa, a kolejne ujęcia będą kręcone w Londynie.

Reklama

Kto stoi za czwartym sezonem?

W ramach nowej umowy z Apple TV+ w czwartym sezonie "Ted Lasso" do zespołu dołączył zdobywca nagrody Emmy Jack Burditt ("Nikt tego nie chce", "Współczesna rodzina", "Rockefeller Plaza 30") jako producent wykonawczy. Sudeikis występuje i pełni rolę producenta wykonawczego obok Brendana Hunta, Joe Kelly'ego, Jane Becker, Jamie'ego Lee i Billa Wrubela.

Brett Goldstein jest scenarzystą i producentem wykonawczym, wspólnie z Leanne Bowen. Sara Walker i Phoebe Walsh będą pełnić funkcje scenarzystek i producentek, a Sasha Garron współproducentki. Julia Lindon napisze scenariusze, a Dylan Marron będzie redaktorem fabularnym. Bill Lawrence jest producentem wykonawczym w ramach Doozer Productions, we współpracy z Warner Bros. Television oraz Universal Television, należącym do NBCUniversal Content. Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer również są producentami wykonawczymi. Serial został opracowany przez Sudeikisa, Lawrence'a, Kelly'ego i Hunta, na podstawie wcześniejszego formatu i postaci stworzonych dla NBC Sports.

Kto występuje w czwartym sezonie?

Jako znani i lubiani członkowie AFC Richmond, oprócz Sudeikisa, do swoich ról powrócą zdobywczyni Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, zdobywca Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt oraz Jeremy Swift. Do obsady dołączają także nowi aktorzy: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern oraz Grant Feely, który wcieli się w rolę syna Teda, Henry'ego.

Co się wydarzy w czwartym sezonie?

W nowym sezonie Ted wraca do Richmond, by zmierzyć się z największym dotąd wyzwaniem: poprowadzeniem kobiecej drużyny piłkarskiej z drugiej ligi. W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się działać intuicyjnie i podejmować ryzyko, na które wcześniej by się nie zdecydowali.

Najlepszy serial komediowy

Po swojej globalnej premierze w Apple TV+ w roku 2020 "Ted Lasso" pobił rekordy i szybko zdobył uznanie, a pierwszy sezon stał się najczęściej nominowanym do Emmy serialem komediowym. Dwa lata z rzędu zdobył nagrodę Emmy dla Najlepszego Serialu Komediowego za dwa pierwsze sezony.

Na portalu RottenTomates wszystkie sezony "Teda Lasso" ocenia pozytywnie średnio 90 proc. krytyków, a wielu z nich pisze o "najlepszym serialu komediowym ostatnich lat".