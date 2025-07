Film "The Last Showgirl" pojawił się w polskich kinach 25 kwietnia, a teraz można go już wypożyczyć.

Gdzie wypożyczyć film?

Film trafił do takich wypożyczalni VOD, jak Rakuten TV (10,99 zł), TVP VOD (11 zł), Polsat Box Go (12 zł), E-kino pod Baranami i Mojeekino.pl (po 15 zł), Premiery CANAL+ (15,99 zł) oraz Player (18 zł).

Rola życia Pameli Anderson

Gwiazda Pameli Anderson rozbłyska na nowo! Ikona lat 90. w "The Last Showgirl" powraca na ekrany rolą życia – i to taką, w której pobrzmiewają echa jej własnej biografii. Film w reżyserii Gii Coppoli, wnuczki słynnego Francisa Forda Coppoli, zdobył Nagrodę Specjalną Jury na festiwalu w San Sebastian, zaś najlepszy występ w karierze przyniósł Anderson pierwszą nominację do Złotego Globu.

Na drugim planie gwieździe towarzyszą nominowana do BAFTA za brawurową rolę kelnerki Jamie Lee Curtis (Oscar za "Wszystko wszędzie naraz"), Dave Bautista ("Diuna", seria "Strażnicy Galaktyki"), który tym razem nie udaje superbohatera, i Kiernan Shipka ("Kod zła", serial "Mad Men"). "Gia Coppola z wrażliwością i uwagą godną Seana Bakera opowiada poruszającą historię kobiety, która nie pozwala się zepchnąć na boczny tor" – zauważa dystrybutor kinowy, firma Gutek Film.

O czym jest film?

Shelley (Pamela Anderson) występuje w rewii w Las Vegas. Praca jest jej ogromną pasją i sposobem na realizację siebie, dla niej przed laty poświęciła rodzinę. Dziś dowiaduje się, że spektakl, któremu oddała wszystko, schodzi z afisza. Ale choć 57-letnia tancerka słyszy zewsząd, że jej czas już minął, nie zamierza zejść ze sceny. W mieście, które wabi jak fatamorgana, by brutalnie obudzić ze snu, kobieta walczy o swoje marzenia i odzyskanie relacji z córką. Dojrzała tancerka bez klasycznego wykształcenia i matka, która nigdy nie była idealna – Shelly to pełnokrwista bohaterka, której życie nie oszczędza, ale która udowadnia, że koniec może być nowym początkiem. Hołdem dla Anderson i jej historii jest napisana na potrzeby filmu, nominowana do Złotego Globu piosenka Miley Cyrus "Beautiful That Way".

Nieznane Las Vegas

Intymny, rozpięty pomiędzy iluzjami a rzeczywistością, luksusową fasadą a surowym życiem, które toczy się za jej kulisami, "The Last Showgirl" jest także unikatowym portretem miasta. Zwykle pokazywane nocą, rozświetlone neonami niczym park rozrywki, Las Vegas u Gii Coppoli jest filmowane za dnia na ziarnistej taśmie 16 mm, by odsłonić, co kryje się za blichtrem i magią. Niezwykłe uczucie "zamknięcia w akwarium", które może towarzyszyć przebywaniu w stolicy rozrywki, oddają zastosowane specjalne anamorficzne obiektywy. Las Vegas u Coppoli jest miejscem bez kryjącego upływ czasu make-upu, którego splendor nieuchronnie przemija – i które łączy z Shelley wspólna niepewna, ale pełna nadziei przyszłość.