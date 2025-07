"Nie cudzołóż i nie kradnij" to polska komedia kryminalna z 2022 roku. Od kilku lat film jest już dostępny nie tylko w wypożyczalniach VOD, ale również na platformach Netflix i Prime Video. Teraz jednak dzieło znów budzi zainteresowanie widzów – a to za sprawą tego, że trafiło do kolejnego serwisu opłacanego abonamentem. O której platformie mowa?