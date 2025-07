Pierwszy odcinek serialu "Schwytać mordercę" będzie można obejrzeć w BBC Brit w sobotę, 19 lipca, o godz. 22:00. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w kolejne soboty o tej samej porze.

Prawdziwa historia

"Schwytać mordercę" to wstrząsająca historia pierwszej psycholożki sądowej i profilerki w RPA, Micki Pistorius, oparta na jej autobiografii. Główna bohaterka, w którą wciela się Charlotte Hope ("Gra o tron"), wnika w umysły seryjnych morderców.

Micki Pistorius (prywatnie ciotka skazanego za zabójstwo partnerki sportowca, Oscara Pistoriusa) w książce szczegółowo opisuje głośne śledztwa, w których brała udział, i barwnie nakreśla przeciwności, które napotykała jako pierwsza w kraju kobieta profilująca przestępców. W serialu przedstawiono prawdziwe sprawy kryminalne oraz osobistą walkę profilerki o zachowanie zdrowia psychicznego w sytuacji ciągłego zagłębiania się w umysły zabójców. Prawie każdy odcinek to osobna sprawa kryminalna: nowe miejsce w kraju, nowi współpracownicy i nowe wyzwania, przed którymi staje główna bohaterka. Serial z pewnością spodoba się zatem widzom, których fascynują policyjne śledztwa i procedury.

Pierwszy taki serial z RPA

"Schwytać mordercę" to pierwszy nakręcony w pełni w RPA serial, który pokazany został na największym europejskim festiwalu poświęconym telewizji, Series Manii. Chwalony był za wierność i szczegółowość – nic więc dziwnego, że polubili go tak widzowie, jak i krytycy.

Unikatowa formuła serialu

By przytoczyć słowa Joela Kellera z Decidera: Formuła "Schwytać mordercę" nie jest tym, czego widz może się spodziewać – i to dobrze. [...] Jeśli potraktować serial nie jako autobiografię, tylko jako serial policyjny, na pewno bardzo spodoba się on widzom.