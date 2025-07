"The Old Guard 2" jest już dostępny na platformie Netflix, gdzie momentalnie został hitem numer jeden; do czołówki najchętniej oglądanych filmów powrócił również oryginalny "The Old Guard".

Typowy skok na kasę?

O ile jednak pierwszy film zyskał przychylność aż 80 proc. krytyków i 71 proc. widzów na portalu Rotten Tomatoes, tak w przypadku sequela jest to tylko 29 proc. od recenzentów i 45 proc. od użytkowników. To drastyczny spadek, sugerujący niestety typowy skok na kasę – mimo jeszcze większego budżetu i nowych gwiazd w obsadzie, jak Uma Thurman i Henry Golding.

Reklama

O czym jest "The Old Guard 2"?

Andy (Charlize Theron) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) i James Copley (Chiwetel Ejiofor) korzystają z pomocy Tuah (Henry Golding) – starego przyjaciela, który może okazać się niezbędny do rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności.

O czym jest "The Old Guard"?

Reklama

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.

Kto stoi za filmami?

Film "The Old Guard" na podstawie komiksu Grega Rucki został wyreżyserowany przez Ginę Prince-Bythewood ("Królowa wojownik", "Miłość i koszykówka", "Sekretne życie pszczół"), natomiast sequel jest już dziełem twórczyni seriali Victorii Mahoney ("Chirurdzy", "The Morning Show", "Kraina Lovecrafta").