Argentyńsko-amerykański kompozytor Lalo Schifrin, sześciokrotnie nominowany do Oscara twórca kultowego motywu przewodniego do serialu i filmu "Mission: Impossible", ale również do thrillerów o "Brudnym Harrym", zmarł w wieku 93 lat. Skomponował w sumie muzykę do ponad stu filmów i programów telewizyjnych.