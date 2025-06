Pierwszy sezon serialu "Poker Face" zadebiutował w USA w styczniu 2023 roku, ale w Polsce pojawił się dopiero we wrześniu tego samego roku na platformie SkyShowtime. Sezon drugi zadebiutował za Oceanem już w maju, a polscy widzowie znów muszą nieco poczekać, choć tym razem nie tak długo – polska premiera drugiego sezonu została bowiem zaplanowana na 17 lipca.

O czym jest serial?

"Poker Face" to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny, który śledzi losy Charlie Cale, kobiety mającej niezwykłą umiejętność rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Kiedy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnię do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nią osób.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu jest Rian Johnson ("Na noże", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi").

Główną rolę gra Natasha Lyonne, która jest również producentką serialu.

Serial charakteryzuje się tym, że gościnnie występują w nim tuziny gwiazd. W pierwszym sezonie wzięli udział m.in. nominowany właśnie do Oscara i zdobywca tejże nagrody Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau, Jasmine Aiyana Garvin, Jack Alcott, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, nagrodzona Emmy za swój epizod Judith Light, Leslie Silva, Lil Rel Howery, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson, Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson i Tim Meadows.

Wiadomo już, że w drugim sezonie także nie zabraknie epizodów gwiazd z prawdziwego zdarzenia. A będą to m.in. nominowana właśnie do Oscara Cynthia Erivo, John Mulaney, Katie Holmes, Awkwafina, Giancarlo Esposito, and Melanie Lynskey. And that’s not all, Alia Shawkat, Ben Marshall, B.J. Novak, Carol Kane, Cliff "Method Man" Smith, Corey Hawkins, David Krumholtz, Davionte "GaTa" Ganter, Ego Nwodim, Gaby Hoffmann, Haley Joel Osment, Jason Ritter, John Cho, Justin Theroux, Kathrine Narducci, Kevin Corrigan, Kumail Nanjiani, Margo Martindale, Patti Harrison, Sam Richardson, Sherry Cola, Shiloh Fernandez oraz Simon Rex.

Świetne recenzje

Pierwszy sezon serialu zebrał znakomite recenzje i uzyskał aż 98 proc. pozytywnych głosów krytyków na RottenTomatoes oraz średnią 7.7 na polskim Filmwebie. Drugi sezon, który wciąż jeszcze nie został zaprezentowany w całości, ma na tę chwilę równie imponujące 96 proc. na RT.