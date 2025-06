Drugi sezon serialu "Trigger Point: Stan zagrożenia" jest już dostępny na platformie CANAL+ online.

O czym jest drugi sezon?

W drugim sezonie widzowie towarzyszą Lanie Washington, weterance z Afganistanu, w misji uratowania Londynu przed atakiem bombowym. Po śmierci swojego partnera, Joela Nutkinsa, bohaterka staje przed wielkimi wyzwaniami. W mieście, które jest niczym pole minowe, nie ma miejsca na pomyłkę.

Kto występuje w drugim sezonie?

Gwiazdą produkcji od początku jest Vicky McClure ("To właśnie Anglia", "Koliber", "Line of Duty: Wydział wewnętrzny"), a towarzyszą jej Eric Shango ("W cieniu podejrzeń"), Nabil Elouahabi ("The Outrun", "Detektyw z Chelsea", "Na niebieskich światłach") i Natalie Simpson ("Outlander", "Nędznicy", "Tajemnice Majorki").

Kto stoi za drugim sezonem?

Twórcą serialu i głównym scenarzystą jest Daniel Brierley, a za kamerą stanęli Audrey Cooke ("EastEnders", "Pola krwi", "Morderstwa w Midsomer") i Jon East ("Spod powierzchni", "Zagubieni w kosmosie", "Obsesja Eve").