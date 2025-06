"Sztuka pięknego życia" weszła na ekrany polskich kin 3 stycznia 2025 roku i wraz z pokazami przedpremierowymi przyciągnęła do kin ponad 200 tys. widzów.

Premiera VOD

Film trafił na początek – już 21 marca – do wypożyczalni VOD Polsat Box Go, zaś 29 marca pojawił się w serwisie Premiery CANAL+, a potem w kolejnych wypożyczalniach, jak MEGOGO, Rakuten TV, Player, TVP VOD, Nowe Horyzonty VOD, E-Kino pod Baranami czy Mojeekino.pl.

Reklama

Teraz zaś "Sztuka pięknego życia" jest już dostępna dla abonentów CANAL+ online.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował John Crowley, twórca nominowanego do Oscara melodramatu "Brooklyn" oraz wybranych odcinków seriali "Detektyw" i "Czarne lustro". Scenariusz napisał Nick Payne ("Wanderlust", "Ostatni list od kochanka"). Jednym z producentów jest dwukrotnie nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch – czyli Marvelowski Doktor Strange i serialowy Sherlock Holmes.

W rolach głównych występują nominowana do Oscara Florence Pugh ("Diuna: Część druga", "Oppenheimer", "Małe kobietki") oraz dwukrotnie nominowany do statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej Andrew Garfield ("Spider-Man", "Przełęcz ocalonych").

Reklama

O czym jest film?

Nagły wypadek samochodowy splata losy Almut (Florence Pugh) i Tobiasa (Andrew Garfield), odmieniając je na zawsze. Od momentu, kiedy wspólnie trafiają na pogotowie, zaczyna w nich kiełkować silna więź, która z biegiem czasu przeradza się w głębokie uczucie. Poprzez migawki ich wzajemnego zauroczenia, budowania domu i stawania się rodziną – nieoczekiwanie wychodzi na jaw prawda o zdrowiu Almut, która może zachwiać fundamentem tego co stworzyli. Paradoksalnie, motywuje to parę do realizacji marzeń i uczy cenić każdą chwilę z niekonwencjonalnej drogi, jaką obrało ich życie. Oto trwająca dekadę, utkana z subtelnych momentów bliskości, głęboko wzruszająca, a czasami nieoczekiwanie zabawna, piękna historia miłosna.

Zgodne opinie

Krytycy i widzowie zgadzają się co do wysokiej jakości filmu. W serwisie RottenTomatoes "Sztukę pięknego życia" pozytywnie ocenia 78 proc. tych pierwszych i 83 proc. tych drugich.

Ross Bonaime z portalu Collider uważa dzieło za "jeden z najlepszych filmowych romansów roku", a Steve Pond z The Wrap pisze, że "Pugh i Garfield to idealna filmowa para". W podobnym tonie utrzymanych jest wiele opinii, a nawet jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do samego obrazu, to aktorów chwalą wszyscy.

Co ciekawe, w Polsce reakcje na film są z reguły pozytywne, choć dużo chłodniejsze niż za granicą. Na portalu Filmweb obraz ma ocenę 7.0 od widzów oraz 6.4 od krytyków.

Łukasz Muszyński przyznał filmowi 8 gwiazdek na 10, pisząc: "Najpiękniejszy film o miłości, jaki widziałem w tym roku. Pugh i Garfield zasłużyli na worek nagród".

Z kolei Daria Sienkiewicz oceniła film na 6/10 i napisała: "Jakież to ckliwe, obrzydliwie romantyczne oraz manipulujące widzem kino. Tak, sporo płakałam i śmiałam się, ale nie z własnej woli!".