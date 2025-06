Nowy hiszpański serial oryginalny HBO "Furia" zadebiutuje w serwisie Max już 11 lipca. W dniu premiery udostępnione zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, w piątki.

O czym jest serial?

"Furia" to – jak czytamy w informacji prasowej – "współczesny, emocjonujący portret pięciu kobiet, które w obliczu różnych trudnych doświadczeń takich jak: szantaż, opresja, oszustwo, wykluczenie czy manipulacja podejmują desperackie decyzje. Ich historie działają jak efekt motyla – jedno wydarzenie pociąga za sobą kolejne, aż do wspólnej, oczyszczającej kulminacji".

Marga (Carmen Machi) to snobistyczna artystka, której życie komplikuje romans męża z pokojówką Tiną (Claudia Salas). Jej przyjaciółką jest Vera (Pilar Castro), znana kucharka, która zostaje zmuszona do zamknięcia biznesu przez chorobę wpływowego krytyka. Z kolei Nat (Candela Peña) jest ekspedientką w luksusowym butiku. Kiedy szefostwo zatrudnia młodszy zespół, kobieta musi ostro walczyć o swoją pozycję. Adela (Nathalie Poza) to bezrobotna matka z groźbą eksmisji ze strony bezwzględnego właściciela mieszkania. Ostatnią z nich jest Victoria (Cecilia Roth), zapomniana aktorka kina erotycznego lat 70., która pada ofiarą oszustwa.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Furia" będziemy mogli oglądać pięć wspomnianych ikon hiszpańskiego kina: Carmen Machi, Candelę Peñę, Cecilię Roth, Nathalie Pozę i Pilar Castro. Towarzyszą im m.in. Claudia Salas, Alberto San Juan, Ana Torrent i Pepón Nieto.

Kto stoi za serialem?

Twórcą i reżyserem "Furii" jest Félix Sabroso. Serial liczy osiem odcinków i został wyprodukowany w Hiszpanii przez Producciones Mandarina. Producentami wykonawczymi ze strony Max są Alberto Carullo, Antonio Trashorras, David Ocaña i José María Caro, a z Producciones Mandarina – Santi Botello i Tedy Villalba Jr.