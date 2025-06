"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z najważniejszych powieści w polskiej literaturze. Doczekała się do tej pory dwóch ekranizacji. Pierwsza powstała w 1968 roku i wyreżyserował ją Wojciech Jerzy Has.

Nowa ekranizacja "Lalki". Dorociński i Urzędowska w głównych rolach

Druga powstała jako serial a widzowie mogli zobaczyć ja w telewizji po raz pierwszy w 1977 roku. Kilka miesięcy temu TVP ogłosiła, że rozpoczęła pracę nad nową ekranizacją "Lalki". Produkcja powstaje we współpracy Telewizji Polskiej i studia Gigant Films. Zdjęcia rozpoczną się w lipcu 2025 roku.

Wiadomo już, że w postać Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Aktorka ma już na swoim koncie rolę Jagny w animowanej wersji "Chłopów".

Marek Kondrat w nowej wersji "Lalki". Kogo zagra?

Teraz ogłoszono, że do ekipy dołączy Marek Kondrat. Aktor wcieli się w rolę Ignacego Rzeckiego. Marek Kondrat wraca po prawie dwudziestoletniej przerwie na wielki ekran! Wcieli się w rolę Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa - superprodukcji Gigant Films. Na ekranie będzie partnerował Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra Stanisława Wokulskiego - czytamy na Instagramie produkcji.

Marek Kondrat w 2007 roku zakończył karierę. Dlaczego wraca do filmu?

Marek Kondrat w 2007 roku ogłosił, że kończy swoją karierę aktorską. Od tamtej pory pojawił się na ekranie tylko raz w filmie "Mała matura 1947", który miał swoją premierę w 2010 roku. Pojawiał się w reklamie jednego z banków i zajmował winiarstwem. Swoje zrobiłem w filmie i nic więcej nie czuję - mówił.

Dlaczego postanowił wziąć udział w nowej wersji ekranizacji powieści Bolesława Prusa? "Lalka" jest moją ulubioną powieścią. Nigdy wcześniej w moim aktorskim życiu nie miałem okazji znaleźć się wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w ekranizacji Wojciecha Hasa. Teraz los daje tę szansę mnie – i chcę z niej skorzystać. Rzecki to postać z "dwóch światów" – odchodzącego i obecnego. Ta perspektywa jest mi bardzo bliska i sprawia, że aktualność tej powieści odczuwam szczególnie mocno. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi - powiedział aktor.