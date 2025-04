"Lalka". Kamila Urzędowska zagra Izabelę Łęcką

To już pewne. W postać Izabeli Łęckiej w nowej adaptacji "Lalki", nad którą pracuje TVP, wcieli się Kamila Urzędowska. To ona będzie partnerować Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra Stanisława Wokulskiego.

Reklama

"Lalka". Kim jest aktorka, która zagra Łęcką?

To nie pierwsza duża rola Kamili Urzędowskiej. Aktorka zagrała Jagnę w animowanej wersji "Chłopów". Za tę rolę otrzymała Nagrodę Specjalną — Kryształową gwiazdę "Elle" na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2023 r. Była również nominowana do Orłów w kategoriach Najlepsza główna rola kobieca i Odkrycie roku.

Kamila Urzędowska zagrała także w serialach "Przesmyk" oraz "Wzgórze psów". Można ją było oglądać w produkcjach "Wujek Foliarz" i "Przepiękne!". Kamila Urzędowska wyznała, że z ogromną radością przygotowuje się do roli Izabeli Łęckiej.

(...) postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w "Lalce". Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię - powiedziała Kamila Urzędowska.

"Lalka". Kto stoi za nową adaptacją?

Radosław Drabik, producent filmu i serialu "Lalka" przyznał, że już na etapie szkicowania projektu wyobraził sobie Kamilę Urzędowską jako idealną kandydatkę do roli Izabeli.

Spotkaliśmy się z Kamilą po raz pierwszy prawie rok temu i - mając świadomość ogromnej presji oraz oczekiwań - zgodziliśmy się, że uczciwie i odpowiedzialnie przemyślimy ten pomysł oraz decyzję o współpracy przy tym projekcie. Mijały miesiące, przetrwaliśmy szum i spekulacje, które żywo poruszały miłośników książki, kinomanów, fanów wcześniejszych ekranizacji, a także samą branżę filmową. Udało się - i jestem przekonany, że to najlepsza decyzja! - stwierdził.

Reklama

Zdjęcia do nowej adaptacji "Lalki" rozpoczną się w sierpniu 2025 r. Wyprodukowana zostanie wersja kinowa i serial. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni"). Autorem zdjęć będzie Piotr Sobociński jr ("Boże Ciało", "Wesele", "Wołyń"). Producentami filmu i serialu są Telewizja Polska i Gigant Films.

"Lalka". Które aktorki grały Izabelę Łęcką?

W dwóch zrealizowanych do tej pory adaptacjach "Lalki" w roli Izabeli Łęckiej można było zobaczyć Beatę Tyszkiewicz w filmie Wojciecha Jerzego Hasa (1968) oraz Małgorzatę Braunek w serialu Ryszarda Bera (1977).