Horror "Rytuał" trafił na ekrany polskich kin dziś, 13 czerwca 2025 roku.

O czym jest film?

Pewnego dnia do sprawującego posługę w stanie Iowa księdza Josepha napływa pilna prośba. Chodzi o 46-letnią Emmę Schmidt, która doświadcza przerażających omdleń, wstrętu do świętych przedmiotów i innych niepokojących objawów. Jej leczenie psychiatryczne nie przyniosło rezultatu, więc ostatnią deską ratunku wydaje się być odprawienie egzorcyzmów. Odosobniony klasztor w parafii księdza Josepha zostaje wybrany na miejsce przeprowadzenia rytuału. Do wykonania tego zadania zostaje wyznaczony Theophilus – tajemniczy zakonnik, którego wcześniejsze doświadczenia z egzorcyzmami uznano za kontrowersyjne. Nadchodzi czas, aby zmierzyć się z siłami zła, które mogą doprowadzić wszystkich biorących w tym udział na skraj szaleństwa.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie horroru "Rytuał" znaleźli się Al Pacino ("Dom Gucci", "Irlandczyk", "Adwokat diabła"), Dan Stevens ("Abigail", "Piękna i Bestia", "Godzilla i Kong: Nowe imperium"), Ashley Greene ("Zmierzch", "Gorący temat") i Abigail Cowen ("Chilling Adventures of Sabrina", "Przeznaczenie: Saga Winx").

Kto stoi za filmem?

Horror wyreżyserował David Midell ("Śmierć Kennetha Chamberlaina") według scenariusza, który napisał wraz z Enrico Natale ("The Martini Shot").