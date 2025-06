Drugi sezon serialu "One Piece" pojawi się na platformie Netflix w 2026 roku.

"One Piece" hitem numer 1

W premierowy weekend serial "One Piece" stał się numerem 1 na platformie Netflix w 84 krajach. Tym samym produkcja pobiła rekord ustanowiony wcześniej przez "Wednesday" oraz 4. sezon "Stranger Things", które podczas weekendu otwarcia wdarły się na sam szczyt listy nachętniej oglądanych seriali w 83 krajach.

Reklama

"One Piece" – o czym jest?

"One Piece" to aktorska adaptacja kultowej mangi Eiichiro Ody. Główny bohaterem jest młody awanturnik Monkey D. Luffy, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wsi na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.

"One Piece" – obsada i twórcy

Reklama

W serialu "One Piece" w role główne wcielają się Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Roronoa Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji.

W pozostałych rolach występują Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward i Chioma Umeala.

Role scenarzystów, producentów wykonawczych i showrunnerów pełnią Matt Owens i Steven Maeda. Producentami wykonawczymi są również autor oryginalnej mangi Eiichiro Oda, Marty Adelstein i Becky Clements.

"One Piece" – serial Netflixa a anime

Co ciekawe, nie brakuje głosów, że Netflixowi udało się tym razem stworzyć wersję aktorską lepszą niż anime. Sukces nowej ekranizacji sprawił, że szybko zadecydowano o nakręceniu 2. sezonu serialu.

Sezon 1. "One Piece" liczy 8 odcinków. Twórcom materiały na kolejne sezony z pewnością jednak nie zabraknie – serial anime jest emitowany od 1999 roku!

Co więcej, sama manga Ody, powstała w 1997 roku, też jeszcze nie jest domknięta - twórca planuje koniec serii nie wcześniej niż w 2025 roku.

Netflix zaskoczył fanów, zapowiadając nie tylko rok premiery, ale ujawniając również uwielbianą postać Tony'ego Tony'ego Choppera. W nadchodzącym sezonie głosu użyczy mu Mikaela Hoover.