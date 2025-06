"Prawdziwe uczucie" to obowiązkowa pozycja dla wszystkich miłośników najlepszych latynoskich seriali i najchętniej oglądana nowość platformy TVP VOD w maju.

O czym jest serial?

W tej pasjonującej telenoweli widzowie poznają historię Victorii Balvanery, kobiety sukcesu, której życie zmienia się na zawsze po próbie porwania. Z opresji ratuje ją José Ángel, który przypadkowo trafia do jej posiadłości jako kandydat na stanowisko zarządcy. Po wszystkim Victoria postanawia zatrudnić go jako swojego ochroniarza. Spędzając ze sobą coraz więcej czasu, zaczynają darzyć się głębokim uczuciem. Ich miłość jest jednak zakazana, ponieważ oboje są w związkach, które z czasem ujawniają swoje mroczne strony.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu "Prawdziwe uczucie" grają":

Erika Buenfil jako Victoria Balvanera

jako Victoria Balvanera Eduardo Yañez jako José Ángel Arriaga

jako José Ángel Arriaga Eiza González jako Nicole (Nikki) Brizz

jako Nicole (Nikki) Brizz Sebastián Rulli jako Francisco Guzmán

jako Francisco Guzmán Enrique Rocha jako Aníbal Balvanera

jako Aníbal Balvanera Guillermo Capetillo jako Nelson Brizz

jako Nelson Brizz Natalia Esperón jako Adriana Balvanera

Kto stoi za serialem?

Liczący 183 odcinki serial "Prawdziwe uczucie" wyreżyserowali Ricardo de la Parra ("Kobieta ze stali") i Salvador Garcini ("Kobieta ze stali", "Zakazane uczucie", "Dzikie serce").

Spektakularny wynik

W maju 2025 roku TVP VOD zanotował ponad 35-procentowy wzrost liczby odtworzeń w porównaniu z majem 2024. Serwis streamingowy Telewizji Polskiej zwiększył też liczbę wizyt (+35 proc. r/r) i odsłon (+20 proc. r/r). Największym zainteresowaniem użytkowników cieszyły się kanały na żywo, a szczególnie stream półfinałów i finału Konkursu Piosenki Eurowizji, debat prezydenckich oraz wieczoru wyborczego.

Według badania Mediapanel serwis streamingowy Telewizji Polskiej w minionym miesiącu odwiedziło prawie 2,8 mln realnych użytkowników. Oznacza to prawie 16-procentowy wzrost w porównaniu z majem 2024 i najlepszy pod tym względem wynik TVP VOD w 2025 roku. Każdy z użytkowników spędził na platformie 3 godziny i 40 minut, czyli o ponad 40 minut więcej czasu niż w maju rok wcześniej.

Jak wynika z Mediapanelu, TVP VOD zanotował w maju 2025 roku 7,89 proc. udziału w całkowitym czasie korzystania z platform streamingowych VOD i OTT i ponownie wyprzedził w tej kategorii takie serwisy, jak Disney+, Amazon Prime Video, Player, Polsat Box i CANAL+ Online.

W maju 2025 rekordowe wyniki oglądalności zanotowały kanały na żywo, które przyciągnęły 64 proc. więcej użytkowników niż miesiąc wcześniej. Największym zainteresowaniem użytkowników TVP VOD cieszyły się dostępne w streamingu półfinały i finał Konkursu Piosenki Eurowizji, debaty prezydenckie zrealizowane przez TVP we współpracy z Polsat News i TVN24, Wieczór wyborczy Telewizji Polskiej i Onetu, a także relacje z konklawe oraz wybór nowego papieża Leona XIV.

Wśród najchętniej oglądanych nowości platformy znalazł się meksykański hit "Prawdziwe uczucie", a także nowa, autorska produkcja serwisu – format kulinarny "Gwiazdorska kuchnia Ani".

Podium rynku streamingowego

Majowe rezultaty TVP VOD kontynuują spektakularny wzrost serwisu w ostatnich latach. W marcu 2025 roku TVP VOD zanotował największą liczbę odtworzeń wideo od początku swojego istnienia – prawie 50 proc. więcej niż w marcu 2023 roku. Obecnie użytkownik platformy spędza w niej średnio 1 godzinę więcej czasu niż w 2023 roku – to wzrost o ponad 30 proc.. Rekordowy pod tym względem również był marzec 2025, kiedy to korzystający z serwisu spędzali w nim średnio 4 godziny i 3 minuty. TVP VOD zajął wtedy drugie miejsce na rynku w swojej kategorii (ex aequo z serwisem Max), plasując się tuż za Netflixem.

Skokowo rośnie udział oglądających kanały na żywo. W okresie marzec-maj 2025 było ich aż 450 proc. więcej niż w analogicznym czasie 2024. Największą dynamikę wzrostu notuje kanał informacyjny TVP Info – zdecydowany lider kanałów na żywo dostępnych w TVP VOD.

Największy serwis VOD w Polsce

TVP VOD to największa w Polsce biblioteka wideo na życzenie, która oferuje ponad 94 tysiące materiałów, w tym najnowsze produkcje TVP, wszystkie kanały TVP na żywo, polskie i zagraniczne filmy oraz seriale, programy rozrywkowe, bajki i materiały edukacyjne dla dzieci, prawie 500 spektakli Teatru Telewizji oraz ponad 3 tysiące produkcji zrekonstruowanych cyfrowo.