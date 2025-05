Jako subskrypcja dodatkowa na Prime Video, Apple TV+ dostępny jest także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Indiach, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Meksyku, Brazylii, Chile, Kolumbii, Japonii, Holandii i Nowej Zelandii.

Co oferuje Apple TV+?

Klienci Prime, którzy wykupią subskrypcję Apple TV+ za pośrednictwem Prime Video, zyskają dostęp do rozrywki premium, w tym do nagradzanych licznymi nagrodami popularnych seriali, takich jak "Rozdzielenie", "Kulawe konie", "Studio", "Znajomi i sąsiedzi", "Silos", "W powietrzu", "The Morning Show", "Monarch: Dziedzictwo potworów", "Władcy przestworzy", "Ted Lasso", jak również do światowych hitów filmowych, takich jak "Samotne wilki", "Wąwóz", "Plan wycieczki", "Napoleon" i wielu innych, oraz do oferty sportowej jak "Friday Night Baseball" (MLB).

Z wielką radością kontynuujemy wprowadzanie subskrypcji Apple TV+ na Prime Video, oferując klientom naszej platformy jeszcze większy wybór seriali i filmów w ramach jednej aplikacji – powiedziała Kelly Day, Vice President of International, Prime Video. Jest nam niezwykle miło, że Apple TV+, wraz ze swoją znakomitą ofertą, dołącza do naszego katalogu rozrywki.

Widzowie bardzo cenią sobie możliwość subskrybowania Apple TV+ przez Prime Video, a teraz z radością udostępniamy tą opcję także w Polsce– dodaje Eddy Cue, Apple’s SVP of Services. Pragniemy, aby Apple TV+ wraz ze swoim katalogiem nagradzanych i realizowanych przez najwybitniejszych na świecie twórców filmów i seriali dostępny był dla widzów na całym świecie.

Subskrypcje dodatkowe na Prime Video

Apple TV+ dołącza do szerokiej oferty subskrypcji dodatkowych dostępnych na Prime Video w Polsce, takich jak SkyShowtime, MGM+, FILM TOTAL, Dobre, bo polskie, Hayu, Stingray Karaoke, Qello Concert, Out TV, Crime+Investigation Play, HISTORY Play, Pash, Filmbox i innych.

Korzyści dla klientów Prime Video płynące z subskrypcji dodatkowych:

Bezproblemowe logowanie i płatności : Klienci nie muszą żonglować pomiędzy licznymi nazwami użytkownika, hasłami i terminami płatności. Wszystkie subskrypcje dodatkowe z treściami premium zarządzane są z jednego miejsca – aplikacji i strony Prime Video.

: Klienci nie muszą żonglować pomiędzy licznymi nazwami użytkownika, hasłami i terminami płatności. Wszystkie subskrypcje dodatkowe z treściami premium zarządzane są z jednego miejsca – aplikacji i strony Prime Video. Więcej czasu na oglądanie, mniej na decydowanie : Klienci nie muszą tracić czasu na przełączanie się z jednej platformy na drugą, aby poznać nowości czy popularne filmy i seriale. Posiadając dodatkowe subskrypcje, mają wszystkie platformy w jednym miejscu, mogą wyszukiwać treści w ramach dostępnych subskrypcji premium i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje. A to wszystko bez konieczności opuszczania aplikacji lub strony Prime Video.

: Klienci nie muszą tracić czasu na przełączanie się z jednej platformy na drugą, aby poznać nowości czy popularne filmy i seriale. Posiadając dodatkowe subskrypcje, mają wszystkie platformy w jednym miejscu, mogą wyszukiwać treści w ramach dostępnych subskrypcji premium i otrzymywać spersonalizowane rekomendacje. A to wszystko bez konieczności opuszczania aplikacji lub strony Prime Video. Dostęp do ulubionych funkcji niezależnie od serwisu : Klienci mogą korzystać z takich funkcji, jak X-Ray, "lista do obejrzenia", czy pobrać treści do oglądania treści offline. Mogą także zarządzać zużyciem danych oraz innymi ustawieniami we wszystkich subskrypcjach dodatkowych.

: Klienci mogą korzystać z takich funkcji, jak X-Ray, "lista do obejrzenia", czy pobrać treści do oglądania treści offline. Mogą także zarządzać zużyciem danych oraz innymi ustawieniami we wszystkich subskrypcjach dodatkowych. Większy wybór: Dzięki subskrypcjom dodatkowym, klienci Prime mają dostęp do tysięcy dodatkowych tytułów z każdego subskrybowanego serwisu, w tym Apple TV+.

Do tej pory oryginalne filmy, dokumenty oraz seriale Apple zdobyły 569 nagród i 2608 nominacji – i liczba ta wciąż rośnie, w tym nagrodzony Oscarem, przełomowy film "Coda" i zdobywca wielu statuetek Emmy, serial komediowy "Ted Lasso".

Uwaga! Klienci Prime mogą subskrybować Apple TV+ bez konieczności ściągania dodatkowych aplikacji. Subskrypcję można także anulować.

Czym jest Prime Video?

Prime Video to kompleksowa platforma rozrywkowa oferująca klientom szeroką kolekcję filmów i seriali premium w jednej aplikacji, dostępnej na tysiącach urządzeń. Na Prime Video klienci mogą dostosować swoje preferencje oglądania i znaleźć swoje ulubione filmy, seriale i produkcje dokumentalne – w tym programy wyprodukowane przez Amazon MGM Studios, takie jak "Czerwona Jedynka", "Road House", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Fallout", "Reacher", "The Boys", "Cross" oraz "Na samą myśl o Tobie", a także ekskluzywne polskie produkcje własne, takie jak "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni", "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Gąska" czy "Nieobliczalna"; licencjonowane filmy na wyłączność, takie jak "Biała odwaga" czy "Różyczka 2" oraz programy od partnerów, takich jak Apple TV+, SkyShowtime, FILM TOTAL, MGM i Dobre, bo polskie, Crounchyroll za pośrednictwem subskrypcji dodatkowych kanałów Prime Video.

Prime Video to jedna z wielu korzyści programu Amazon Prime, który zapewnia również oszczędności i wygodę poprzez darmowe dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl. Wszyscy klienci, niezależnie od tego, czy korzystają z subskrypcji Prime, mogą wypożyczać lub kupować tytuły, w tym hity kinowe, takie jak: Diuna: Część 2, Oppenheimer, Kung Fu Panda 4 oraz Gru i Minionki: Pod przykrywką, za pośrednictwem sklepu Prime Video Store. Klienci mogą również zajrzeć za kulisy swoich ulubionych filmów i seriali dzięki ekskluzywnemu dostępowi do usługi X-Ray. Więcej informacji na stronie www.amazon.pl/prime.

Czym jest Apple TV+?

Apple TV+ dostępny jest w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach, na ponad miliardzie urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, popularnych telewizorach smart marek Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL i innych, na Roku i urządzeniach Amazon Fire TV, na Chromecast z Google TV, PlayStation i konsolach Xbox oraz na tv.apple.com z siedmiodniowym darmowym okresem próbnym dla nowych klientów. Więcej informacji na apple.com/tvpr, a pełna lista urządzeń, na których dostępny jest Apple TV+ znajduje się TUTAJ.