Serial "To: Witajcie w Derry" pojawi się jesienią 2025 roku na platformie HBO Max.

Niebywały sukces

Producenci liczą, że serial powtórzy sukces filmów kinowych Andy'ego Muschiettiego. "To" (2017) kosztowało 35 milionów dolarów, a zarobiło na całym świecie ponad 704 miliony dolarów. "To: Rozdział 2" miał już budżet dwukrotnie większy (79 milionów dolarów) i zarobiło mniejszą kwotę niż część pierwsza, ale wciąż imponującą: ponad 473 miliony dolarów. W sumie mówimy więc o blisko 1,18 miliarda dolara zysku.

Kto stoi za serialem?

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jasona Fuchsa ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"). Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee oraz Dan Lin.

"To: Witajcie w Derry" będzie składał się łącznie z dziewięciu epizodów. Andy Muschietti wyreżyseruje 4 z nich.

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady zobaczymy między innymi Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalka, Jamesa Remara, Stephena Ridera, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda. powracającego w roli klauna Pennywise'a.