Premiera serialu "Cudownie dziwny świat Gumballa" zaplanowana jest jeszcze na ten rok – serial pojawi się na międzynarodowych kanałach Cartoon Network, a także na platformie Hulu w Stanach Zjednoczonych i HBO Max poza USA, w tym w Polsce.

Dlaczego nowy tytuł?

Twórcy serialu ponownie zapraszają widzów do Elmore – miasta, w którym prawa rzeczywistości to tylko żart, a życie rodzinne wymyka się wszelkim schematom. Gumball Watterson wciąga w wir przygód swojego brata Darwina, siostrę Anais i resztę ekscentrycznych mieszkańców miasteczka – czy to walcząc z imperium złowrogiego fast foodu, mierząc się ze sztuczną inteligencją zakochaną w jego mamie, czy próbując powstrzymać Banana Joego przed… założeniem spodni. "Nowa produkcja oferuje widzom jeszcze więcej zwariowanych historii, ciekawych zwrotów akcji i surrealistycznego humoru – jest tak niesamowita, że zasłużyła na nowy tytuł!" – przekazuje dystrybutor.

Kto stoi za serialem?

Stworzony przez Bena Bocqueleta "Cudownie dziwny świat Gumballa" w piętnastominutowych odcinkach łączy eklektyczną mieszankę stylów – od animacji 2D i 3D, przez CGI, lalkarstwo i fotorealizm, aż po elementy live-action. Efektem jest niezwykle pomysłowy świat, wyróżniający się żywą estetyką wizualną i dosadnym metahumorem. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiadają Matt Layzell i Erik Fountain, muzykę skomponował Xav Clarke, a kierownictwo artystyczne objął Joe Sparrow. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy m.in. Alkaio Thiele'a jako Gumballa, Hero Huntera jako Darwina, Kinzę Syed Khan jako Anais, Teresę Gallagher jako mamę – Nicole oraz Dana Russella jako tatę – Richarda.

To niesamowita okazja, by znów pobawić się tymi postaciami! – mówią Ben Bocquelet, Matt Layzell i Erik Fountain, twórca i producenci wykonawczy serialu. Fani mogą spodziewać się mnóstwa nowych wygłupów i perypetii w Elmore. Gumball i Darwin niewiele się zmienili od naszego ostatniego spotkania… zresztą, podobnie jak my sami.

"Najwyższy czas"

Vanessa Brookman, General Manager International Kids, Animation and Franchise w Warner Bros. Discovery, dodaje: Uznaliśmy, że najwyższy czas, by Gumball i reszta ferajny obudzili się z drzemki i zrobili to, co potrafią najlepiej – oczarowali fanów swoim niepowtarzalnym humorem, wizualną kreatywnością i szalonymi przygodami. Dzięki talentowi Bena, Matta, Erika i całego zespołu nowa seria kontynuuje dziedzictwo Gumballa jako jednego z najbardziej uwielbianych, kultowych i przełomowych seriali Cartoon Network.