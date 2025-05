Film "Kompletnie nieznany" jest już dostępny na platformie Disney+.

O czym jest film?

Biograficzny film Jamesa Mangolda opowiada o kluczowych latach kariery Boba Dylana – od anonimowego artysty folkowego do jednej z najważniejszych postaci w historii muzyki.

Reklama

Akcja rozgrywa się na początku lat 60. w Nowym Jorku, gdzie 19-letni Dylan przybywa do Greenwich Village, by odwiedzić swojego idola, Woody'ego Guthriego. Autorskie kompozycje, pełne buntu i poetyckiej głębi, szybko przyciągają uwagę publiczności. Wszystko prowadzi do jednego z najbardziej ikonicznych momentów jego kariery: Newport Folk Festival w 1965 roku. To wtedy, sięgając po gitarę elektryczną, Dylan na zawsze odmienia historię muzycznego świata.

8 nominacji do Oscarów

Reklama

W tytułowej roli występuje Timothée Chalamet, który nie tylko wciela się w legendarnego piosenkarza, ale także samodzielnie wykonuje jego utwory. Za występ w filmie Chalamet otrzymał w tym roku nominację do Oscara, podobnie jak inni odtwórcy autentycznych postaci – Monica Barbaro za drugoplanową rolę Joan Baez oraz Edward Norton za drugoplanową rolę Pete'a Seegera.

"Kompletnie nieznany" był także nominowany za najlepszy film roku, reżyserię, scenariusz, dźwięk i kostiumy.

Sukces artystyczny i kasowy

Film spodobał się również widzom (95 proc. pozytywnych opinii na portalu RottenTomatoes) oraz krytykom (82 proc.). Polscy recenzenci, zazwyczaj bardzo wybredni przy filmach biograficznych, i tym razem nie byli tak łaskawi, jak ich zachodni koledzy (średnia ocen na Filmwebie to 6.6), jednak i tak przyjęli film z aprobatą.

"Uczciwy portret osoby, która sama się wymyśla od nowa. Dobry make-up. Film kipi muzyką, a nie ilustracją tez. Takie biopiki lubię" – pisała Adriana Prodeus, przyznając 8 gwiazdek na 10.

"Kompletnie nieznany" zarobił też swoje w kinach – przy 70-milionowym budżecie podwoił tę kwotę, wyciągając z kas na całym świecie ponad 140 milionów dolarów.