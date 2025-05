Pierwszy odcinek serialu "Ścieżki na daleką północ" ("The Narrow Road to the Deep North") można już oglądać w serwisie Max, a kolejne z pięciu odcinków będą się pojawiać na platformie co tydzień w czwartek.

Kto stoi za serialem?

Serial "Ścieżki na daleką północ" to adaptacja bestsellerowej książki laureata Nagrody Bookera Richarda Flanagana ("Australia", "Oklaski jednej dłoni"). Pomysłodawcami ekranizacji są scenarzysta Shaun Grant ("Nitram", "Syndrom berliński", "Prawdziwa historia gangu Kelly'ego") oraz reżyser Justin Kurzel ("Nitram", "The Order: Ciche braterstwo", "Makbet").

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra rozchwytywany ostatnio Jacob Elordi ("Euforia", "Priscilla", "Saltburn"), a partnerują mu Odessa Young ("The Order: Ciche braterstwo", "Shirley", "Powrót"), Ciarán Hinds ("Belfast", "Kobieta w czerni", "Szpieg") i Simon Baker ("Chciwość", "Mentalista", "Diabeł ubiera się u Prady").

O czym jest serial?

"Ścieżki na daleką północ" to "nie tylko ponadczasowa historia miłosna, ale także dogłębne studium postaci głównego bohatera, niezwykły opis obu stron wojennego konfliktu, a także szczery portret małżeństwa o wieloletnim stażu" – przekonuje Max.

Produkcja przedstawia życie Dorrigo Evansa na wielu etapach – jako młodego adepta medycyny w Australii, więźnia obozu jenieckiego, a następnie szanowanego chirurga żyjącego w długoletnim związku.

"To poruszająca historia o wielu rodzajach miłości i śmierci. Opowieść o wojnie i o tym, co może przynieść nadzieję. Serial opowiada także o sukcesie, który osiąga się tylko po to, by uświadomić sobie, co się straciło" – czytamy w informacji prasowej.

Akcja rozgrywa się w roku 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej.

Młody Dorrigo Evans, który posiada wykształcenie medyczne robi wszystko, żeby w tych skrajnie trudnych warunkach pomóc swoim współtowarzyszom. Codziennie musi walczyć o los podlegających mu żołnierzy zmagającymi się z głodem, chorobami i przemocą. Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze…

100 proc. pozytywnych recenzji

Produkcja od progu robi furorę. Już dzień po premierze znalazła się na podium najchętniej oglądanych seriali na platformie Max.

Z kolei na portalu RottenTomatoes "Ścieżki na daleką północ" ocenia pozytywnie aż 100 proc. krytyków.