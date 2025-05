Komedia "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" jest już dostępna w wersji cyfrowej wyłącznie w serwisie Rakuten TV w cenie 39,99 zł.

Światowy bestseller

Gwiazda Bridget po raz pierwszy zabłysła w "Dzienniku Bridget Jones", światowym bestsellerze Helen Fielding, który z miejsca podbił serca czytelników. Bridget Jones, singielka z Londynu, oczarowała wszystkich swoimi romansowymi perypetiami, a jej "niebieska zupa", "pan Cycperwers" czy "ogromniaste gacie po babci" mocno wpisały się w popkulturę.

Reklama

Niebywała zdolność Bridget do wychodzenia z uśmiechem z największych wpadek doprowadziła w końcu do ślubu z Markiem Darcym. Niedługo potem na świat przyszedł ich synek. Wreszcie wszystko zaczęło się układać.

O czym jest nowy film?

Reklama

Renée Zellweger, dwukrotna zdobywczyni Oscara, kolejny raz wciela się w postać, która dla wielu stała się kwintesencją romantycznej bohaterki i której szczególne podejście do życia i spraw miłosnych przewróciło do góry nogami cały światek komedii romantycznych.

W filmie "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" bohaterka znowu jest sama. Minęły cztery lata od śmierci jej męża podczas misji humanitarnej w Sudanie. Z pomocą przyjaciół i byłego kochanka, Daniela Cleavera (Hugh Grant), samotnie wychowuje dziewięcioletniego Billy'ego i czteroletnią Mabel. Zupełnie jednak zamknęła się na uczucia.

Pod presją przyjaciół: Shazzer, Jude i Toma, koleżanki z pracy, Mirandy, matki i ginekolożki dr Rawlings (w tej roli zdobywczyni Oscara Emma Thompson), Bridget postanawia wziąć życie za rogi i zakochać się jeszcze raz. Wraca do pracy, loguje się w randkowych apkach. Po chwili na jej drodze pojawia się królewicz z bajki (Leo Woodall znany z seriali "Biały Lotos", "Jeden dzień" i "Cel numer jeden"). Usiłując jakoś pogodzić pracę, dom i miłosne uniesienia, Bridget podpada idealnym mamuśkom ze szkoły. Jednocześnie stara się wspierać syna, który nie radzi sobie po śmierci taty i, jakby tego było mało, co rusz pakuje się w niezręczne sytuacje z racjonalnym do bólu nauczycielem syna (nominowany do Oscara Chiwetel Ejiofor, znany m.in. z filmu "Zniewolony. 12 Years a Slave").

Kto stoi za filmem?

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem" to dzieło uznanego reżysera Michaela Morrisa ("Dla Leslie", "Zadzwoń do Saula") zrealizowane na podstawie scenariusza nominowanej do nagrody BAFTA Helen Fielding (stworzonego w oparciu o własną powieść), a także zdobywczyni Emmy Abi Morgan ("Żelazna dama", "Eric") oraz nominowanego do Oscara Dana Mazera ("Daję nam rok", "Bridget Jones 3").

Za produkcję z ramienia wytwórni Working Title odpowiadają Tim Bevan i Eric Fellner, których filmy (m.in. "Dziewczyna z portretu", "Czas mroku", "Fargo", "Les Misérables. Nędznicy" i "Teoria wszystkiego") otrzymały łącznie 14 Oscarów oraz sześć nominacji w kategorii Najlepszy Film.

W produkcji wziął udział również Jo Wallett ("Wredne liściki" i "Catherine zwana Birdy"). Producentami wykonawczymi filmu są Amelia Granger i Sarah-Jane Wright z Working Title oraz Renée Zellweger i Helen Fielding. Wytwórnia Working Title wyprodukowała wszystkie filmy o Bridget Jones.

Blisko miliard wpływów

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem", wspólne dzieło Universal Pictures i Working Title ze współfinansowaniem Studiocanal i Miramax, wprowadziło do kin na całym świecie Universal Pictures. Trzy poprzednie części serii: "Dziennik Bridget Jones" (2001), "Bridget Jones: W pogoni za rozumem" (2004) oraz "Bridget Jones 3" (2016) – zarobiły na świecie ponad 800 milionów dolarów.

Czwarta część cyklu także okazała się hitem kasowym, wyciągając z kinowych kas na całym świecie 135 milionów dolarów. W sumie więc tetralogia zarobiła jak dotąd blisko miliard dolarów.

Najlepiej oceniona część

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem" jest przy tym udaną komedią romantyczną – w serwisie RottenTomatoes film oceniło pozytywnie aż 88 proc. krytyków. Takiego wyniku nie osiągnęła żadna z wcześniejszych części, łącznie z oryginalnym "Dziennikiem Bridget Jones".

Polscy krytycy tradycyjnie okazali się bardziej surowi – na Filmwebie nowa komedia uzyskała średnią pozytywnych ocen wynoszącą jedynie 5.9 w dziesięciostopniowej skali.