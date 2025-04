Film "Konklawe" – o czym jest film?

"Konklawe" to intrygujący dramat historyczny z 2024 roku. Akcja filmu rozpoczyna się od nagłej śmierci papieża, a Watykan staje przed kluczowym wyborem nowej głowy Kościoła. Obradom konklawe przewodniczy kardynał Lawrence, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu głosowania. Nie będzie to jednak łatwe – kilku kandydatów toczy zaciętą rywalizację, a każdy z nich ma silne poparcie.

Film "Konklawe" koncentruje się na moralnych dylematach, zdradach, tajnych sojuszach oraz psychologicznej presji, której poddani są kardynałowie zamknięci w Kaplicy Sykstyńskiej. "Konklawe" przedstawia również zderzenie duchowości z realną władzą oraz wpływem dynastii i rodzin arystokratycznych, które próbują ukształtować przyszłość Kościoła.

Produkcja "Konklawe" miała premierę w 2024 r. i zyskała światowe uznanie, zdobywając cztery statuetki BAFTA, Złoty Glob za najlepszy scenariusz oraz Oscara za scenariusz adaptowany. Krytycy docenili reżyserię Edwarda Bergera, znakomite zdjęcia oraz wybitne aktorstwo całej obsady.

Film "Konklawe" – obsada

W filmie nakręconym przez Edwarda Bergera wystąpili m.in. Ralph Fiennes ("Angielski pacjent"), Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady"), John Lithgow (serial "Harry Potter") i Isabella Rossellini ("Ze śmiercią jej do twarzy"). Wśród wyjątkowych nazwisk w „Konklawe” znalazł się także polski aktor Jacek Koman.

Film "Konklawe" – gdzie obejrzeć film online?

Film "Konklawe" dostępny jest do obejrzenia w Prime Video, Polsat Box Go, TVP VOD, Cineman, Rakuten TV, Premiery Canal+, Player, Play NOW, a także Apple TV. Produkcji nominowanej do Oscara w 8 kategoriach nie można obejrzeć w Netflix, Max i Disney+.

Film "Konklawe" można obecnie obejrzeć online głównie w formie wypożyczenia lub zakupu. Ceny zaczynają się już od 14,99 zł. Oto pełna lista platform streamingowych, w których można obejrzeć film "Konklawe" w 2025 roku: