Trzeci i finałowy sezon serialu "Tego lata stałam się piękna" pojawi się na Prime Video w środę 16 lipca 2025 roku.

Adaptacja bestsellera

"Tego lata stałam się piękna" to serial oparty na bestsellerowych powieściach dla nastolatków autorstwa Jenny Han ("Do wszystkich chłopców, których kochałam"), która jest także showrunnerką projektu.

Serial to międzypokoleniowy dramat, opowiadający o miłosnym trójkącie między dziewczyną, Belly (Lola Tung), a dwoma braćmi, Conradem (Christopher Briney) i Jeremiahem (Gavin Casalegno), zmieniających się relacjach między matkami a dziećmi oraz ogromnej sile kobiecej przyjaźni. "To historia o dorastaniu, pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego, wyjątkowego lata" – czytamy w informacji prasowej.

Co wiemy o 3. sezonie?

Trzeci sezon serialu produkcji własnej Amazona składa się z 11 odcinków i będzie dostępny wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.

Za realizację 3. sezonu odpowiadają showrunnerki Jenny Hani Sarah Kucserka. Han, Kucserka oraz Karen Rosenfelt pełnią funkcję producentek wykonawczych, obok Paula Lee, Hope Hartman i Madsa Hansena z ramienia wiip. Serial jest współprodukcją Amazon Studios i wiip.

W 3. sezonie pierwszy rok studiów Belly dobiega końca. Dziewczyna nie może doczekać się kolejnego lata spędzonego w Cousins razem z Jeremiah – swoją bratnią duszą. Jej przyszłość wydaje się poukładana, lecz seria wstrząsających wydarzeń sprawia, że w życiu Belly ponownie pojawia się Conrad – pierwsza nastoletnia miłość. Teraz, u progu dorosłości, bohaterka staje na rozdrożu i musi podjąć decyzję, do którego z braci będzie należeć jej serce. To lato już nigdy nie będzie takie jak przedtem...

Wielki hit serialowy

Serial znajduje się w czołówce najchętniej oglądanych seriali w historii platformy Prime Video.

Oparty na bestsellerowej trylogii autorstwa Jenny Han, serial Prime Video stał się prawdziwym fenomenem kulturowym i podbił serca fanów na całym świecie. 1. sezon, który zadebiutował latem 2022 roku, stał się najchętniej oglądanym tytułem na platformie w weekend premiery. 2. sezon, który miał swoją premierę latem 2023 roku, w ciągu trzech dni od premiery ponad dwukrotnie przebił wynik oglądalności 1. sezonu.

Kim jest Jenny Han?

Jenny Han jest autorką numer jeden na liście bestsellerów "New York Timesa", znaną z serii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" oraz "Tego lata stałam się piękna". Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Stworzyła dwa seriale na podstawie swoich powieści: "Tego lata stałam się piękna" (Prime Video), gdzie była producentką wykonawczą i showrunnerką, oraz "XO, Kitty" (Netflix), spin-off uniwersum "Do wszystkich chłopców", przy którym również odpowiadała za produkcję. Pełniła także rolę producentki wykonawczej we wszystkich trzech filmach globalnego hitu Netflixa "Do wszystkich chłopców". Han mieszka na nowojorskim Brooklynie.

Pierwszy zwiastun

W pierwszej zapowiedzi wideo 3. sezonu wykorzystano fragmenty utworów "Daylight" z albumu "Lover i Red (Taylor's Version)" z płyty "Red (Taylor's Version)" autorstwa Taylor Swift.