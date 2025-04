Serial "Studio" zadebiutował na platformie Apple TV+ w środę 26 marca 2025 roku z dwoma pierwszymi odcinkami, a odcinek siódmy pojawił się w serwisie dziś, 30 kwietnia. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę – aż do 21 maja 2025 roku.

Kto stoi za serialem?

Dziesięcioodcinkowy serial powstał według pomysłu Setha Rogena, który występuje w roli głównej oraz pełni jednocześnie funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego.

Twórcami, obok Rogena i jego stałego współpracownika Evana Goldberga, są również wielokrotni laureaci Emmy Peter Huyck i Alex Gregory, a także Frida Perez. Funkcje producentów wykonawczych pełnią też James Weaver, Alex McAtee i Josh Fagen.

Nowy projekt to kolejna współpraca Apple TV+ z Rogenem po przebojowym serialu komediowym "Platonic", w którym gwiazdor wystąpił u boku Rose Byrne.

W serialu "Studio" także pojawia się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn oraz Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. Gościnnie występują także zdobywca Emmy i nominowany Bryan Cranston, a także sam Martin Scorsese oraz tuziny hollywoodzkich gwiazd w epizodach.

Zachwyt wszystkich

Światowe gwiazdy nie tylko chętnie gościnnie występują w serialu, ale równie chętnie go oglądają. To mój nowy ulubiony serial i na pewno też go pokochacie. Oglądanie go to niezła frajda – mówi Drew Barrymore.

Serial "Studio" jeszcze przed premierą zachwycił krytyków, którym został udostępniony do recenzji. Na portalu RottenTomatoes produkcja zebrała aż 98 proc. pozytywnych opinii – przy czym wielu recenzentów wystawia możliwie najwyższe noty.

"Arcydzieło! Łączy chaotyczną energię Nieoszlifowanych diamentów z ostrym spojrzeniem od środka na Hollywood. To bez wątpienia najlepszy projekt Rogena i Goldberga, oferujący spojrzenie od środka na to, jak naprawdę działa system studyjny" – zachwala amerykański krytyk niezależny Zach Pope.

"Nie da się zaprzeczyć, że Studio powstało w Hollywood i dla Hollywood. Fabuła jest tak doskonale napisana i skonstruowana, że wcale nie musisz być znawcą, aby cieszyć się wszystkim, co tu się wyprawia" – spostrzega z kolei Bob Strauss z "San Francisco Chronicle" wystawiając ocenę 4/4.

Ale i w Polsce nie brakuje rzadko spotykanych pochwał. Na Filmwebie średnia ocen krytyków to zdumiewające 9.0.

"Jak na razie dla mnie serial roku. Rogen osiąga szczyt jako komik, scenarzysta i reżyser. Nikt tak dosadnie i celnie nie mówił o współczesnej branży filmowej" – pisze Radosław Czyż z "Gazety Wyborczej".

"Opus magnum Setha Rogena, a zarazem jedna z najlepszych satyr na Hollywood w historii. No i jak to jest nakręcone! Iñárritu z Lubezkim lubią to" – spostrzega Łukasz Muszyński z Filmwebu.

"No to najbardziej wzruszający moment tego roku już za mną: Seth Rogen i Evan Goldberg słyszą donośne przepraszam całego odmawiającego im ambicji świata" – zauważa Maciej Roch Satora z Filmwebu.

"Studio" z miejsca wskoczyło też do ścisłej czołówki najchętniej oglądanych seriali na Apple TV+, gdzie od premiery plasuje się na podium.

O czym opowiada serial?

W serialu "Studio" Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć.