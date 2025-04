"Świeżak" zrealizowany został w ramach skierowanego do młodych twórców programu Pierwszy Dokument finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentem i producentem wykonawczym filmu jest Eh! Productions.

O czym jest film?

Tytułowy "Świeżak" to osadzony w zakładzie poprawczym piętnastoletni Jędrek. Odcięty od rodziny i bliskich chłopak próbuje odnaleźć się w nowym, brutalnym środowisku. Na początku czuje się słaby i samotny, ale wreszcie poznaje przyjaciela – Wojtka. W ciągu dwóch lat odsiadki zakład powoli staje się ich domem... Twórcy filmu Michał Edelman i Tomasz Pawlik przez dwa lata obserwowali podopiecznych Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.

Nagrody w Polsce i na świecie

"Świeżak" miał swoją światową premierę rok temu, podczas 21. edycji festiwalu Millenium Doc Against Gravity, gdzie zdobył Grand Prix w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

Teraz uznano go Najlepszym Krótkometrażowym Filmem Dokumentalnym zakończonego 20 kwietnia Festiwalu Viewpoint w Gandawie, który prezentuje najciekawsze dokumenty z całego świata, szczególną wagę przykładając do filmów realizowanych przez młodych twórców poszukujących swojej artystycznej drogi w świecie kina non-fiction. To pierwszy zagraniczny laur dla tej produkcji Studia Munka.

Kim jest Michał Edelman?

Pochodzący z rodziny filmowej Michał Edelman dorastał na planach zdjęciowych, gdzie nasiąkł miłością do kina. Studiował na Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i ukończył reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi. W 2020 roku zadebiutował filmem dokumentalnym "Ostatni rycerze prawej strony", którego międzynarodowa premiera odbyła się na Festiwalu Filmów Dokumentalnych Ji.hlava. Jest twórcą krótkometrażowych fabuł "Jestem Andrzejem" (2019), "Performance" (2022) i "Serwis" (2024).

Kim jest Tomasz Pawlik?

Tomasz Pawlik studiował Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2024 roku ukończył Wydział Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi. W trakcie studiów realizował zdjęcia do wielu krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych nagradzanych m.in. na Palm Springs International ShortFest, Brussels Short Film Festival, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Rozwija swoje umiejętności pracując jako operator kamery z cenionymi autorami zdjęć m.in. Adamem Bajerskim, Bartłomiejem Kaczmarkiem, Wojciechem Staroniem. W 2022 roku nominowany był do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego za zdjęcia do filmu "Martwe małżeństwo" Michała Toczka.