Film "Konklawe" miał premierę w 2024 r. Stał się sensacją. Podstawą scenariusza jest powieść Roberta Harrisa pod tym samym tytułem. Fabuła wygląda tak. Kolegium Kardynałów zbiera się na konklawe, by wybrać następnego zwierzchnika Kościoła katolickiego. Kardynał Lawrence zostaje wyznaczony do tego, by poprowadzić konklawe. W Kaplicy Sykstyńskiej zbierają się kardynałowie z całego świata. Zaczynają się podchody, manipulacje. Zawiązany zostaje nawet spisek. Na jaw wychodzą różne tajemnice.

Kto zagrał w filmie "Konklawe"?

W filmie "Konklawe", nakręconym przez Edwarda Bergera, reżysera nowej wersji "Na Zachodzie bez zmian", wystąpili m.in. Ralph Fiennes ("Angielski pacjent"), Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady"), John Lithgow (serial "Harry Potter") i Isabella Rossellini ("Ze śmiercią jej do twarzy").

Nagrody dla filmu "Konklawe"

Za scenariusz adaptowany do filmu "Konklawe" brytyjski dramaturg Peter Straughan odebrał Oscara podczas 97. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz Złoty Glob. "Konklawe" dostało też BAFTA dla najlepszego filmu. Obraz ma też na swoim koncie wiele nominacji do Oscarów i Złotych Globów.

Gdzie można zobaczyć film "Konklawe"?

"Konklawe" wypożyczymy m.in. w serwisie Prime Video (za 14,99 zł), Canal+ (za 17,99 zł), Rakuten (za 17,99 zł), TVP VOD (za 17 zł) i Player (za 18 zł).