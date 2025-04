Pierwszy, dziewięcioodcinkowy sezon serialu "Znajomi i sąsiedzi" ("Your Friends & Neighbors") zadebiutował na Apple TV+ z dwoma odcinkami 11 kwietnia; kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do piątku 30 maja.

Drugi sezon pewny

Niedługo po premierze pierwszego sezonu Apple TV+ ogłosiło, że do obsady drugiego sezonu dołączy nominowany do Nagrody Emmy James Marsden ("Paradise", "Ławnik", "Sonic").

Tym samym oficjalnie rozpoczęły się prace nad drugim sezonem. Wiadomo już także, że Marsden dołączy do obsady na stałe.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Znajomi i sąsiedzi" jest Andrew "Coop" Cooper (Jon Hamm, gwiazda serialowego megahitu "Mad Men", ostatnio także w nowym serialu "Fargo" i hicie SkyShowtime "Landman: Negocjator"), menedżer funduszu hedgingowego, który po hańbiącym zwolnieniu z pracy przeżywa niedawny rozwód, a w międzyczasie zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić.

Kto występuje w serialu?

Obok Hamma w serialu występują Amanda Peet ("Zupełnie jak miłość", "2012", "Tożsamość"), Olivia Munn ("Newsroom", "X-Men: Apocalypse", "Ulice zbrodni"), Hoon Lee ("Wojownik", "Banshee", "Bosch"), Mark Tallman ("Podnieś głos", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Ostra noc"), Lena Hall ("Snowpiercer", "Dziewczyny", "Wszystkie moje dzieci"), Aimee Carrero ("Menu", "Łowca czarownic", "Pierwsza klasa"), Eunice Bae ("Fallout", "Lioness", "Zaprzysiężeni"), Isabel Gravitt ("W poszukiwaniu Felliniego", "Nie ma lekko", "Obserwator") oraz Donovan Colan ("Obóz teatralny").

Kto stoi za serialem?

Nowy serial, pochodzący z Apple Studios i wyprodukowany przez Tropper Ink, został stworzony przez bestsellerowego autora Jonathana Troppera ("Banshee", "Projekt Adam", "Wojownik"), który pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego w ramach swojej ogólnej umowy z Apple TV+. Hamm jest producentem wykonawczym wraz z Connie Tavel ("Grimsburg") i Craigiem Gillespie ("Jestem najlepsza. Ja, Tonya"), który reżyseruje również odcinki 101-102. Dodatkowo, odcinki wyreżyserowali również Stephanie Laing ("Palm Royale"), Greg Yaitanes ("Uznany za niewinnego") i Tropper.

Kim jest James Marsden?

Jamesa Marsdena obecnie można oglądać u boku Sterlinga K. Browna i Julianne Nicholson w politycznym thrillerze "Paradise" na platformie Disney+. Stworzony przez Dana Fogelmana serial opowiada historię agenta Secret Service prowadzącego śledztwo w sprawie morderstwa byłego prezydenta (Marsden) w pozornie spokojnej społeczności.

Gwiazdor niedawno zakończył zdjęcia do produkcji studia 20th Century – "Mike & Nick & Nick & Alice" – komedii akcji osadzonej w przestępczym półświatku, w której zagrał u boku Vince'a Vaughna.

Wcześniej wystąpił w wielkim hicie Freevee – serialu "Ławnik", za który otrzymał nominację do nagrody Emmy w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy w Serialu Komediowym, nominację do Złotego Globu za Najlepszą Rolę Drugoplanową w Telewizji, a także wyróżnienie od Television Critics' Association za Indywidualne Osiągnięcia w kategorii Komedii. Otrzymał również nagrodę Hollywood Critics Association dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego w Komediowym Serialu Streamingowym. Sam serial zdobył m.in. nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepszy Serial – Musical lub Komedia, nagrodę Independent Spirit za Najlepszą Obsadę w Nowym Serialu Fabularnym oraz nominację dla Najlepszego Nowego Serialu.

Marsden pojawił się także jako gość w nowej odsłonie kultowego serialu "Melanż z muchą", którego długo wyczekiwany trzeci sezon zgromadził imponującą obsadę – Jennifer Garner, Adama Scotta, Jane Lynch, Tyrela Jacksona Williamsa i Zoë Chao.

Marsden powrócił również w sequelu "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", który miał premierę w grudniu 2024 roku. Trzecia część serii spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i stała się najbardziej dochodową odsłoną franczyzy. Poprzedni film ustanowił rekord otwarcia dla adaptacji gry wideo, osiągając status numer 1 na świecie w weekend otwarcia. Obie produkcje są kontynuacją sukcesu hybrydy aktorsko-animowanej "Sonic" w reżyserii Jeffa Fowlera – adaptacji kultowej gry Sega. Film studia Paramount stał się najbardziej dochodową krajową adaptacją gry wideo w historii (146 milionów dolarów) i zarobił 306,7 miliona dolarów na całym świecie. Niedawno ogłoszono, że "Sonic 4" trafi do kin 19 marca 2027 roku.

Marsden wystąpił także u boku Michaela Keatona, Marcii Gay Harden i Ala Pacino w thrillerze noir "Zbrodnie pamięci" w reżyserii Keatona. Film miał premierę na festiwalu w Toronto i opowiada historię Johna Knoxa (Keaton) – płatnego zabójcy, u którego zdiagnozowano szybko postępującą demencję. Postanawia on wykorzystać ostatnie chwile życia, by odkupić swoje winy i ocalić dorosłego syna (w tej roli Marsden). Aktor pojawił się również w filmie "Bez lukru" Jerry'ego Seinfelda, grając u boku Melissy McCarthy, Hugh Granta i Amy Schumer.

Wcześniej Marsden zagrał także u boku Christiny Applegate i Lindy Cardellini w popularnym czarnym serialu komediowym "Już nie żyjesz". Drugi sezon otrzymał nominację do nagrody Emmy za Najlepszy Serial Komediowy. Za rolę w trzecim i ostatnim sezonie, który miał premierę 17 listopada 2022 roku, Marsden został nominowany do Critics Choice Award oraz Hollywood Critics Association Award w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy w Komediowym Serialu Streamingowym.

Do pozostałych ról filmowych Marsdena należą m.in. "Shock and Awe" (u boku Woody'ego Harrelsona i Tommy'ego Lee Jonesa), "Rodzinka rządzi" (z Evą Longorią i Jimmym Kimmelem), "D Train" (z Jackiem Blackiem), "Niedokończony interes" z Vince'em Vaughnem i Nickiem Frostem), "Witajcie u mnie" (z Kristen Wiig), "Dzień z życia blondynki" (z Elizabeth Banks), "Dla ciebie wszystko", "The Female Brain", "Legenda telewizji 2: Kontynuacja" (z Willem Ferrellem, Paulem Ruddem i Steve'em Carellem), "Agenci" (z Markiem Wahlbergiem i Denzelem Washingtonem), "Kamerdyner", remake "Nędznych psów" (z Kate Bosworth), "Robot i Frank" (z Frankiem Langellą, Liv Tyler i Susan Sarandon), hybryda aktorsko-animowana "Hop", hit kasowy "Zaczarowana" (z Amy Adams) oraz jego kontynuacja "Rozczarowana", "Wieczór panieński" (z Kirsten Dunst i Islą Fisher), "27 sukienek" (z Katherine Heigl), trylogia "X-Men" (jako Cyclops), musical "Lakier do włosów" w reżyserii Adama Shankmana, kultowy dramat romantyczny "Pamiętnik" Nicka Cassavetesa, "Superman: Powrót", komedia "Zgon na pogrzebie", komedia romantyczna "Sekspedycja", horror "The Box. Pułapka" (z Cameron Diaz), "Grzeczny świat" (z Katie Holmes), dramat kryminalny "Za cenę życia" oraz komedia "Słodkie i ostre".

Poza filmem Marsden pojawił się w wielu popularnych serialach telewizyjnych. Wystąpił w kilku odcinkach komediowego hitu NBC Universal "Rockefeller Plaza 30", gdzie grał chłopaka głównej bohaterki granej przez Tinę Fey. Można go było oglądać także w "Westworld" (u boku Evan Rachel Wood), "Mrs. America" (z Cate Blanchett i Sarah Paulson) i "Bastionie" (z Alexandrem Skarsgårdem i Whoopi Goldberg).