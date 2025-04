Trzeci sezon serialu "Yellowjackets" jest już w całości dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online.

O czym jest serial?

Stworzony przez Ashley Lyle i Barta Nickersona ("Narcos"), "Yellowjackets" opowiada historię drużyny niezwykle utalentowanych licealnych piłkarek, które stają się (nie)szczęśliwymi ocalałymi z katastrofy lotniczej w dzikiej głuszy.

Reklama

Serial to mieszanka epickiej opowieści o przetrwaniu, psychologicznego horroru oraz dramatu o dojrzewaniu. Przedstawia on przemianę relacyjnie złożonej, ale jednak stanowiącej drużynę grupy młodych ludzi w dziki klanów, zdolny do najgorszych czynów w imię przeżycia. Jednocześnie śledzi życie bohaterek niemal 25 lat później. Ukazuje, że przeszłość nigdy naprawdę nie przemija, a to, co się zaczęło w dziczy, wcale się jeszcze nie skończyło.

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

Reklama

Sezon drugi zdaniem wielu krytyków był emocjonujący i łamiący tabu.

Rozbitkowie w głuszy przeżyli dużo. Ciężka zima w zasadzie odcięła ich od świata i zamknęła w chacie na miesiące. Pozbawiła możliwości poszukiwania jedzenia. Cierpieli głód, co przełożyło się na wzrost napięcia w grupie. Śmierć, narodziny i znowu śmierć, napady agresji, dziwne zdarzenia z udziałem zwierząt, myśli samobójcze, aż po doprowadzenie do skrajności w myśl zasady "żadne mięso nie może się zmarnować".

W teraźniejszości, którą obserwujemy w drugiej osi narracji, ocalałe z tragedii dziewczyny spotykają się po 25 latach: Shauna, Misty, Taissa, Natalie, Van i Lottie. Chociaż narracja skupia się wokół morderstwa popełnionego przez jedną z nich, na tropy której w końcu zaczyna wpadać policja, każda z kobiet ma coś na sumieniu. Coś ich przywiodło w to miejsce. Czy ich ponowne połączenie ma jakieś znaczenie? Czy jest zapowiedzią CZEGOŚ? I czego?

Na koniec drugiego sezonu zostawiamy bohaterów w puszczy w krytycznej sytuacji, stawiającej mocno pod znakiem zapytania ich szansę na dotrwanie do końca zimy. W grupie dochodzi także do zmiany układu sił. Nie wszystkim się to podoba, co może dawać podłoże pod konflikty personalne w kolejnym sezonie. Dorosłe bohaterki pod naciskiem Lottie próbują odtworzyć śmiertelny rytuał znany z buszu. Prowadzi to do niezamierzonej, ale jednak tragedii.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie, gdy lato w końcu nadchodzi, Yellowjackets odnoszą kruche zwycięstwo – brutalna zima, która niemal ich zabiła, dobiegła końca. Jednak brak zaufania do przywództwa i narastające napięcia zagrażają ich szansom na ratunek.W teraźniejszości zaczynają wypływać na powierzchnię dawno pogrzebane sekrety. Kobiety, próbując kurczowo trzymać się resztek normalności, muszą zmierzyć się z przerażającym pytaniem: Kim tak naprawdę są i jakie mroczne prawdy ukrywają – zarówno przed sobą, jak i przed sobą nawzajem?

Kto występuje w trzecim sezonie?

W trzecim sezonie w rolach głównych występują nominowana do nagrody Emmy Melanie Lynskey ("Castle Rock"), nominowana do Emmy Christina Ricci ("Z: Początek wszystkiego"), Tawny Cypress ("Niezapomniany"), Lauren Ambrose ("Servant"), Sophie Nélisse ("Złodziejka książek"), Jasmin Savoy Brown ("Pozostawieni"), Sophie Thatcher ("Heretic"), Samantha Hanratty ("Shameless – Niepokorni"), Courtney Eaton ("Mad Max: Na drodze gniewu"), Liv Hewson ("Santa Clarita Diet"), Steven Krueger ("The Originals"), Warren Kole ("Shades of Blue"), Kevin Alves ("Locke & Key"), Sarah Desjardins ("The Night Agent") oraz Simone Kessell ("Obi-Wan Kenobi").

Do obsady w tym sezonie dołączają również Elijah Wood (trylogia "Władca Pierścieni"), Joel McHale ("Community") oraz Hilary Swank ("Za wszelką cenę").

Kto stoi za serialem?

"Yellowjackets" jest produkowany wykonawczo przez Lyle'a, Nickerson oraz współtwórcę serialu Jonathana Lisco. Drew Comins z Creative Engine również pełni funkcję producenta wykonawczego, podobnie jak Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa oraz Brad Van Arragon. Serial jest produkowany dla SHOWTIME przez Lionsgate Television. Dystrybucją międzynarodową "Yellowjackets" zajmuje się Paramount Global Content Distribution.