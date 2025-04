"Margo's Got Money Troubles" to ośmioodcinkowy serial dramatyczny, będący adaptacją bestsellerowej powieści Rufi Thorpe, wydanej przez William Morrow.

Imponująca obsada

Projekt realizowany jest przez kultowe studio A24. W głównej roli wystąpi Elle Fanning ("Kompletnie nieznany", "Wielka", "Czarownica"), a partnerować jej będzie Nicole Kidman ("Holland", "Para idealna", "Babygirl") – to kolejne wspólne przedsięwzięcie aktorek po udziale w filmie "Na pokuszenie" Sofii Coppoli. Przy czym zarówno Fanning, jak i Kidman pełnią również funkcje producentek wykonawczych serialu.

Z kolei Nick Offerman ("The Last of Us", "Devs", "The Umbrella Academy") wcieli się w postać Jinxa, ojca tytułowej Margo (Elle Fanning), natomiast jej matkę zagra Michelle Pfeiffer ("Pierwsza dama", "Lakier do włosów", "Wspaniali bracia Baker"). Obecność takiej gwiazdy wzmacnia już i tak imponującą listę nazwisk związanych z projektem.

W epizodycznej, acz znaczącej roli wystąpi Marcia Gay Harden ("The Morning Show", "Rzeka tajemnic").

Kolejna adaptacja bestsellera

"Margo's Got Money Troubles" to kolejny projekt Kelley'ego realizowany dla Apple TV+. Twórca zdobył niedawno uznanie jako showrunner serialu "Uznany za niewinnego", adaptacji bestsellerowej powieści Scotta Turowa, który niedawno został przedłużony na drugi sezon. Serial ten, z główną rolą Jake'a Gyllenhaala, jest wciągającą historią kryminalną o morderstwie, które wstrząsa biurem chicagowskiego prokuratora, gdy jednym z podejrzanych staje się jeden z jego pracowników.