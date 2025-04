Serial "Skradzione dziecko" zadebiutował w całości dziś, 16 kwietnia 2025 roku, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Pięcioodcinkowy thriller "Skradzione dziecko", oparty na bestsellerowej książce "Playdate" Alex Dahl, opowiada historię pozornie szczęśliwej rodziny, której życie w jednej chwili diametralnie się zmienia.

Pozornie zwyczajna decyzja wywraca świat Elisy, mamy dwójki dzieci, do góry nogami. Kiedy jej 9-letnia córka Lucia prosi o zgodę na pójście do swojej najlepszej przyjaciółki Josie na noc, Elisa się zgadza. Po spotkaniu z Rebeccą – matką Josie – Elisa czuje się uspokojona i zauroczona pełną wdzięku kobietą i jej imponującym domem. Ale kiedy mówi córce dobranoc, nie ma pojęcia, że zaraz zostanie wrzucona w najgorszy koszmar każdego rodzica.

Następnego dnia, gdy Elisa przyjeżdża odebrać Lucię, odkrywa, że piękny dom był jedynie domem wakacyjnym na wynajem. Lucia zniknęła, a Rebecca i Josie rozpłynęły się w powietrzu. Elisa i jej mąż Fred rozpoczynają desperacki pościg przez Europę, by poznać szokującą prawdę o zaginięciu córki. Stopniowo na jaw wychodzi mrożąca krew w żyłach prawda – Rebecca nie porwała przypadkowego dziecka. Pod presją zaczyna się rozpadać obraz ich idealnej rodziny, a dawno skrywane tajemnice wychodzą na jaw. Sprawą interesuje się bezkompromisowa dziennikarka Selma Desai, która relacjonuje każdy dramatyczny zwrot akcji, bezlitośnie obnażając prywatne życie rodziny. A to, co początkowo wydawało się typowym porwaniem, szybko okazuje się czymś znacznie mroczniejszym…

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią i główną scenarzystką serialu jest Catherine Moulton ("W powietrzu"), a za kamerą stanęła Eva Husson ("Wolne", "Hanna", "Córy słońca").

W głównych rolach występują Denise Gough ("Andor", "Wiedźmin 3: Dziki Gon", "W potrzasku. Belfast '71"), Holliday Grainger ("Kopciuszek", "Wielkie nadzieje", "Bonnie i Clyde") i Ambika Mod ("Jeden dzień", "Będzie bolało", "Nienawidzę Suzie").

W obsadzie są także Jim Sturgess ("21", "Across the Universe", "Atlas chmur"), Robyn Betteridge ("Moja Lady Jane", "Willow", "Koło Czasu") i Michael Workeye ("Będzie bolało", "Moja Lady Jane").

Kim jest Alex Dahl?

Alexandria Bockfeldt Dahl, znana jako Alex Dahl, to amerykańsko-norweska powieściopisarka kryminalna, która pisze w gatunku nordic noir. Jej książki zostały przetłumaczone na dwanaście języków, a w 2019 roku norweska gazeta Dagbladet określiła ją jako nową gwiazdę literatury nordic noir.