Film "Znachor" to niekwestionowany klasyk polskiego kina. Polacy uwielbiają oglądać tę produkcję kolejny raz. Niektórzy wręcz znają ten film na pamięć. Co roku "Znachor' emitowany jest według niepisanej tradycji TVP w dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada. Pojawia się również w inne świąteczne dni.

"Znachor" w reż. Jerzego Hoffmana. O czym jest ten film?

Film "Znachor" powstał na podstawie książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Powieść nosi ten sam tytuł. Po operacji profesor Wilczur szybko wychodzi z kliniki, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Gdy wraca do domu okazuje się, że żona go opuściła i zostawiła tylko list pożegnalny.

Reklama

Dlaczego żona odeszła od tytułowego "Znachora"?

Wyznaje w nim, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi męża, by jej nie szukał. Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem idzie na spacer bez celu, spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego".

Profesor nie tylko ofiarowuje mu drobne, ale daje się zaprosić do wspólnego picia. Bywalcy baru, do którego się udają, widzą, że profesor to majętny człowiek. Pijany Wilczur zostaje wywieziony w pole, okradziony i pobity. Wskutek czego traci pamięć i żyje jako włóczęga.

Zatrudnia się we młynie. Tam spotyka Marysię. Nie wie jednak, że to jego córka. We wsi zaczyna zdobywać sławę znachora, który radzi sobie nawet z beznadziejnymi przypadkami. Udaje mu się uratować życie Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami. Trafia do więzienia a podczas procesu dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura. Marysia i Wilczur odnajdują się po latach.

Reklama

"Znachor". Kto grał w filmie?

W filmie "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1982 roku w postać profesora Rafała Wilczura wciela się Jerzy Bińczycki. Marysię, czyli odnalezioną po latach córkę zagrała Anna Dymna. Zakochanego w niej młodego hrabiego Leszka Czyńskiego - Tomasz Stockinger. W filmie można również zobaczyć:

Bożenę Dykiel (Sonia)

Artura Barcisia (Wasylko)

Bernarda Ładysza (Młynarz Prokop)

Andrzeja Kopiczyńskiego (Lekarz Pawlicki)

Jerzego Trelę (Samuel Obiedziński)

Piotra Fronczewskiego (Profesor Dobraniecki)

Wielkanoc 2025. Gdzie obejrzeć "Znachora" w TV?

Wielkanoc 2025 również nie obędzie się bez emisji "Znachora". Ten kultowy film czasów PRL będzie można zobaczyć w TVP1 w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 13:25. Wcześniej, bo o godz. 10:40 pokaże go Stopklatka TV. "Znachora" będzie można również obejrzeć po świętach: