Film wszedł do polskich kin 24 stycznia, a już na początku marca trafił do streamingu, na razie w wersji cyfrowej do kupienia w serwisach Prime Video za 49,99 zł oraz Rakuten TV za 59,99 zł.

Robbie Williams "małpą show-biznesu"

Tuż przed premierą filmu "Better Man: Niesamowity Robbie Williams" do Polski przyjechał reżyser Michael Gracey, który opowiedział dziennikarzom o kulisach powstawania tej produkcji.

Okazuje się, że przyjaźń słynnego brytyjskiego wokalisty Robbiego Williamsa z Michaelem Graceyem rozpoczęła się już podczas pracy przy "Królu rozrywki". Od tego czasu dużo rozmawiali prywatnie i reżyser szybko zorientował się, że chce zrobić o przyjacielu film.

Kiedy Williams opowiadał reżyserowi, że czasem czuje się jak… małpa show-biznesu, obaj wpadli na pomysł, by rolę wokalisty zagrała… wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji małpa. Co ciekawe, Robbie po obejrzeniu biografii, nie cenzurował jej. Obawiałem się, że będzie chciał coś usuwać, bo jest tam wiele scen, w których Robbie nie jest przedstawiany w pozytywnym świetle. To jest bardzo szczery film! Ale przecież wszyscy robimy rzeczy, których się wstydzimy. Byłem zdumiony, że on nie poprosił o usunięcie żadnej sceny. Zdecydował się na szczerość– powiedział Michael Gracey podczas wywiadu w "Dzień Dobry TVN".

Reżyser dodał, że w kinie wielu widzów może utożsamić się z głównym bohaterem: Dziś wielu z nas, korzystając z mediów społecznościowych, musi mierzyć się z oceną. To nie jest tylko film o geniuszu muzycznym. To jest film o każdym z nas.

Życie jak taniec na linie "bez zabezpieczenia"

A co na temat filmu mówi Robbie Williams?Całe moje życie to taniec na linie. Bez zabezpieczenia. W każdej chwili mogłem spaść. I często spadałem. To, co udało mi się osiągnąć, można porównać do przeciągnięcia gumki recepturki do Marsa. Widzów czeka niezwykle emocjonalna jazda. Upadki i wzloty. Widowisko. To opowieść jedyna w swoim rodzaju, również o spełnianiu marzeń, które wydają się niemożliwe do spełnienia – wyznał gwiazdor.

Nominacje do Oscara i Złotego Globu

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams" został nominowany do Oscara za efekty specjalne, z kolei piosenkę "Forbidden Road" nominowano do Złotego Globu.

Biografia Robbiego Williamsa

Muzyka była bliska sercu Robbiego Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent.

Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji.

Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Michael Gracey ("Król rozrywki"), a na ekranie wystąpili Robbie Williams, Jonno Davies ("Kingsman: Tajne służby", "Czysta robota" – serial, "Łowcy" – serial), Damon Herriman ("Motocykliści", "Mindhunter" – serial, "Pewnego razu… w Hollywood", "Słowik"), Kate Mulvany ("Wielki Gatsby", "Elvis", "Łowcy" – serial) i Steve Pemberton ("Wszystko gra", "Obsesja Eve" – serial, "Autostopem przez galaktykę").

Wysoko oceniana klapa

Film zebrał świetne recenzje – w serwisie RottenTomatoes oceniło go pozytywnie 88 proc. krytyków i 90 proc. widzów.

Niestety nie przełożyło się to na sukces kasowy – w kinach "Better Man" poniósł sromotną klęskę. Przy budżecie sięgającym 110 milionów dolarów zarobił na całym świecie jedynie nieco ponad 22 miliony.