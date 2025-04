Film "Światłoczuła" trafił do kin 24 stycznia 2025 roku, a równo trzy miesiące później, 24 kwietnia, pojawi się na platformie Netflix.

Hit na walentynki

Film w pierwszy weekend wraz z pokazami przedpremierowymi przyciągnął dokładnie 23 210 widzów. Nie był to imponujący wynik kasowy, mimo że film podbił serca widzów i krytyków i wszędzie było o nim głośno. Co za tym idzie, pojawiały się wręcz głosy, że może premiera "Światłoczułej" odbyła się za wcześnie i dystrybutor mógł poczekać do weekendu walentynkowego.

Wiele wskazywało zresztą na to, że film ma szanse podbić kina właśnie w walentynki.

Tak wynikało z relacji twórców internetowych, którzy rozpływają się nad filmem. Kolejne opinie zbierały setki tysięcy odtworzeń i komentarzy na TikToku. Mieliśmy więc do czynienia przynajmniej z viralowym hitem.

I walentynkowy weekend faktycznie sprawił, że na film ruszyły kolejne tysiące Polaków. W sumie po miesiącu "Światłoczuła" przyciągnęła do kin już ponad 150 tys. widzów, co jak na niskobudżetową produkcję jest sukcesem.

Zachwyt widzów

Na Filmwebie "Światłoczuła" uzyskała wysoką średnią 7.3 od widzów oraz 7.1 od recenzentów. Komentarze użytkowników są w większości przypadków entuzjastyczne. Ale i krytycy, zazwyczaj bardzo wstrzemięźliwi wobec romansów, nie szczędzą ciepłych słów.

"Czuły, piękny, z sercem, emocjami, fantastycznymi postaciami melodramat, jakiego w polskim kinie nie było od lat. Nakręcony z miłością" – pisze Michał Piepiórka.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest Tadeusz Śliwa – twórca hitów "(Nie)znajomi" i "Gang Zielonej Rękawiczki", a także laureat wielu nagród, w tym zdobywca Fryderyka za teledysk do utworu "Początek" zrealizowany dla Męskiego Grania.

Za scenariusz odpowiadają Tomasz Klimala ("365 dni", "Furioza") i Hanna Węsierska ("Skazana", "Mayday", "Lejdis").

W rolach głównych widzowie zobaczą wschodzące gwiazdy – Matyldę Giegżno ("Kos", "Klangor") oraz Ignacego Lissa ("Znachor", "Sortownia"), którym partnerować będą Bartłomiej Deklewa ("Absolutni debiutanci") i Aleksandra Pisula ("Król", "Atak paniki").

Za zdjęcia odpowiada Michał Englert ("Kobieta z…", "Śniegu już nigdy nie będzie", "Teściowie"), za scenografię - Ewa Mroczkowska ("Kobieta z…", "Chleb i sól"), za kostiumy - Małgorzata Karpiuk ("Rzeczy niezbędne", "Absolutni debiutanci"), za charakteryzację - Daria Siejak ("Wołyń", "Teściowie 2"), za montaż - Robert Gryka ("Gang Zielonej Rękawiczki", "Chemia"), za dźwięk - Jarosław Bajdowski ("Minghun", "Żeby nie było śladów", "Atak paniki") i Wojciech Mielimąka ("Bokser", "Johnny").

Producentami filmu są Klaudiusz Frydrych ("Minghun", "Jack Strong", "Psy 3. W imię zasad", "Sęp"), Inga Kruk ("Minghun", "Twarz", "W imię") i Agata Dybul ("Zołza", "Każdy wie lepiej", "Powrót"). Producentem kreatywnym jest Krzysztof Rak ("Boże Ciało", "Bogowie", "Sztuka kochania"), a za kierownictwo produkcji odpowiada Weronika Pacewicz ("Minghun", "Broad Peak", "Bejbis").

O czym jest film?

Agata (Matylda Giegżno) pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert (Ignacy Liss) jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.

Entuzjastyczne opinie

Film jeszcze przed wejściem do regularnej dystrybucji wzbudził entuzjazm krytyków, publicystów i influencerów, którzy mieli okazję go zobaczyć na pokazie prasowym czy podczas uroczystej premiery.

"Wrażliwy i mądry. Wreszcie film nie tylko o młodych, ale i od młodych" – mówiła po seansie Nadia Długosz, twórczyni internetowa. "Bardzo piękny" - wtórowała inna influencerka, Natalia Kusiak.

Artystka Ramona Rey uznała obraz za "wartościowe, poruszające, piękne kino", aktor Nikodem Rozbicki wyznał, że film "naprawdę go poruszył", a Kamil Nożyński wyznał, że film "skradł moje serce, tak jak Matylda Giegżno skradła show".

Pochwał dla Matyldy Giegżno rzeczywiście nie brakuje. "Wielki powrót czystego gatunkowo romansu, wspaniała Giegżno i rewelacyjne głębokie kolory" – pisze krytyk filmowy Marcin Prymas na łamach Filmwebu.

"Zdjęcia i muzyka robią niezwykły klimat. Trudno oderwać wzrok od magnetycznej Giegżno" – spostrzega Łukasz Adamski z Interii.

"Poruszająca historia, która mówi o tylu ważnych i potrzebnych tematach. I to jeszcze w taki piękny sposób. Ignacy Liss i Matylda Giegżno zjawiskowi" – to już opinia Moniki Kurek z "K MAG".

Zdaniem Anny Konieczyńskiej z Vogue.pl "Światłoczuła" ma szansę stać się kinowym hitem 2025 roku.

"Film o miłości, jakiego jeszcze nie było" – uważa Elżbieta Pawełek z magazynu "Viva!".

"Właśnie takie filmy o miłości powinny powstawać jak najczęściej" – pisze Łukasz Kołakowski na łamach Moviesroom.pl.

"Wyciska łzy od pierwszej minuty. Tadeusz Śliwa serwuje nam historię nie tylko piękną, ale również bardzo mądrą" – opiniuje Joanna Twaróg z Glamour.pl.

"Gdyby ten film był piosenką…"

Muzykę do filmu skomponowali Kaśka Sochacka, Kortez i Olek Świerkot. Artyści pierwszy raz pracowali nad ścieżką dźwiękową.

Przez 15 minut po projekcji nie byłam w stanie wydusić z siebie słowa – mówi o filmie Kaśka Sochacka.

Gdyby ten film był piosenką, to byłby piosenką Kaśki lub Korteza. Dlatego to niesamowite szczęście, że ich wrażliwość dopełnia obraz – wyznaje Tadeusz Śliwa, reżyser filmu.

Kim jest Tadeusz Śliwa?

Tadeusz Śliwa to reżyser, scenarzysta i producent. Zasłynął realizacją filmu kinowego "(Nie)znajomi" i serialu "Gang Zielonej Rękawiczki" dla Netflixa. Szlify w zawodzie zdobywał na planie serialu komediowego "Ucho prezesa" oraz jako drugi reżyser thrillera "Sęp" Eugeniusza Korina. Jest także koproducentem głośnego serialu o polskim hip-hopie "Cały ten rap".

Kim jest Matylda Giegżno?

Matylda Giegżno to wschodząca gwiazda polskiego kina. Jeszcze w latach 2020-2021 studiowała na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Szerokiej publiczności dała się poznać rolą pocztylionki w filmie historycznym "Kos" Pawła Maślony. Wystąpiła również w pomniejszych rolach w serialach "Mój agent", "Brokat", "Powrót", "Warszawianka", "Chyłka" i "Klangor". Powszechnie chwalona rola w "Światłoczułej" może być wielkim przełomem w karierze młodej aktorki.

Kim jest Ignacy Liss?

Ignacy Liss aktorstwo ma we krwi, jest bowiem bratankiem Zbigniewa Zamachowskiego. Młody aktor jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na ekranie zadebiutował w drugoplanowej roli Kamila w serialu TVP "Lepsza połowa". W serialu Netflixa "Otwórz oczy" wcielił się już w jedną z głównych ról – Adama. Od 2023 roku odgrywa pierwszoplanową rolę Lucjana w serialu komediowym Polsatu "Teściowie". Największą popularność przyniosła Lissowi rola hrabiego Leszka Czyńskiego w nowej adaptacji "Znachora" na zlecenie Netflixa.

Kim jest Kaśka Sochacka?

Kaśka Sochacka to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, która zdobyła uznanie dzięki swojej szczerości i wrażliwości. Jej kariera nabrała tempa po wydaniu w 2021 roku uznanego przez krytyków i słuchaczy debiutanckiego albumu "Ciche dni". Jej muzyka dotyka uniwersalnych tematów miłości i tęsknoty, co doskonale oddaje charakter filmu "Światłoczuła". Dzięki swojej autentyczności Kaśka zyskała miano jednej z najciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Artystka w połowie listopada wydała swój drugi album "Ta druga" i ogłosiła wiosenną trasę koncertową, która rozpocznie się w marcu 2025 roku.

Kim jest Kortez?

Kortez, czyli Łukasz Federkiewicz, to ewenement na polskiej scenie muzycznej. W 2015 roku zadebiutował piosenką "Zostań". Błyskawicznie zyskał rozgłos i sympatię zarówno słuchaczy jak i krytyków. Obdarzony głębokim i lekko szorstkim głosem, śpiewa nieprzekombinowane piosenki o miłości i jej braku. Małomówny, o ciepłym i przenikliwym spojrzeniu, bardzo szybko stał się ponadpokoleniowym głosem w naszym kraju.

Kim jest Olek Świerkot?

Olek Świerkot to ceniony muzyk, kompozytor i producent muzyczny, znany ze współpracy z wieloma uznanymi artystami na polskiej scenie muzycznej. Jako członek zespołu Mikromusic przyczynił się do ich wyjątkowego, melancholijno-jazzowego brzmienia. Świerkot jest także autorem wielu aranżacji i utworów dla takich artystów, jak Dawid Podsiadło, Kortez oraz Mrozu.