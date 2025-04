Świat pod wrażeniem

Produkcja zrobiła furorę na świecie. Brytyjskie media chwalą ją m.in. za świetnie zbudowaną i zagraną postać głównego bohatera – jak pisze Lucy Mangan z "Guardiana": "Mitchell jest w tej roli jak zwykle świetny – został do niej stworzony". "Radio Times" z kolei zauważa, że serial jest "wciągający i można go oglądać bez końca", a "The Telegraph" nazywa "Ludwiga" "komediowym triumfem".

Z kolei australijski "The Age" pisze o "powiewie świeżości". Na portalu RottenTomatoes "Ludwig" uzyskał 92 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 94 proc. od widzów.

Polska zachwycona

Polscy krytycy także wyrażają się o nowej propozycji BBC z najwyższym uznaniem. "Brytyjczycy znów zrobili świetny serial kryminalny" – spostrzega Marta Górna z "Gazety Wyborczej". "Brytyjczycy wiedzą, jak robić seriale kryminalne, które mimo trupów w każdym odcinku, sprawiają, że na sercu robi się lekko i przyjemnie" – dodaje krytyczka.

"Na pierwszy rzut oka wydaje się mieszanką znanych motywów, lecz w gruncie rzeczy oferuje świeże spojrzenie na gatunek kryminalnej komedii" – czytamy z kolei w recenzji na portalu HDTVPolska.

"Połączenie kryminału, charyzmatycznej komedii i łamigłówek rodem z powieści Arthura Conana Doyle'a? Najnowszą propozycję serialową BBC First zagraniczni dziennikarze już dawno temu ochrzcili jako współczesną wersję Sherlocka Holmesa. Po seansie, a właściwie natychmiastowym pochłonięciu sześciu odcinków tej niezwykle pociesznej, ciepłej opowieści, nie pozostaje mi nic innego, jak potwierdzić te odważne deklaracje" – pisze Mary Kosiarz w serwisie Film.org.pl.

Kto występuje w serialu?

W roli, a w zasadzie w rolach głównych, występuje David Mitchell (serial "Peep Show"). Na planie towarzyszą mu Anna Maxwell Martin ("Tajemnica Filomeny") jako Lucy, Dorothy Atkinson ("Pan Turner") w roli szefowej Jamesa, detektywki nadinspektorki naczelnej Carol Shaw, Dipo Ola ("Ogrodnicy") w roli nowego partnera Jamesa, detektywa inspektora Russella Carte'a, i Gerran Howell ("The Pitt"), który wciela się w rolę żółtodzioba, detektywa posterunkowego Simona Evansa.

O czym jest serial?

W serialu samotna i spokojna egzystencja błyskotliwego twórcy krzyżówek (David Mitchell) zostaje dramatycznie zakłócona nagłym zniknięciem brata bliźniaka – detektywa Jamesa Taylora. Zachęcony przez swoją szwagierkę (Anna Maxwell Martin) John niechętnie przyjmuje tożsamość zaginionego, inspektora wydziału detektywistycznego w Cambridge, by znaleźć wskazówki co do jego obecnego miejsca pobytu.

John "Ludwig" Taylor podszywa się pod swojego brata i jako James dołącza do zespołu śledczych pracujących nad rozwiązaniem tajemnic lokalnych zbrodni. Czy uda mu się nie zdradzić swojej tożsamości, zaaklimatyzować się w zespole i rozwiązać zagadkę zniknięcia brata?

Łatwo nie będzie, tym bardziej że John to zamknięty w sobie mężczyzna, mieszkający samotnie w rodzinnym domu. Stroni od ludzi, ciężko namówić go na wyjście na miasto. Prawda o Johnie jest też taka, że jego umysł to prawdziwy komputer. Chociaż nie kojarzy, co to "chmura", i posługuje się komórką AD 2000, to jest prawdziwym matematycznym geniuszem. Jego świat to zagadki, rebusy, łamigłówki, szyfry i logiczne zadania, które zresztą tworzy pod tytułowym pseudonimem.

Ma więc pracować w biurze? Wśród ludzi? Nie ma mowy! On nie potrafi rozmawiać z ludźmi! To nielegalne! Finalnie, po namowach Lucy, zgadza się jednak na to szalone przedsięwzięcie.

Pech chce, że dokładnie w momencie, w którym John dociera do biura, na policji dochodzi zawiadomienie o odnalezieniu zwłok prawnika zadźganego nożem do listów. Biedny John nie ma wyjścia i musi ruszyć na miejsce zbrodni. Po pierwszym szoku na widok zwłok mężczyzna szybko wpada na rozwiązanie zabójstwa prawnika. I jest to strzał w dziesiątkę.

I tak samozwańczy detektyw rozpoczyna "karierę" w policji jako swój brat. Staje przed kolejnymi zadaniami rozwikłania zagadkowych morderstw, a jednocześnie cały czas szuka śladów Jamesa. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że sam komisariat, miast być ostoją sprawiedliwości, jest raczej gniazdem szerszeni. John nie wie, komu może ufać. Czy odnaleziony na miejscu pracy Jamesa pomarańczowy notatnik pełen zaszyfrowanych treści pomoże?

Gdzie oglądać serial?

Nowe odcinki serialu "Ludwig" można oglądać w BBC First w czwartki o godz. 21:00.

Każdy odcinek pojawia się również na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.

Ale to nie wszystko. Trzy pierwsze odcinki serialu "Ludwig" można już bowiem oglądać także w serwisie CANAL+ online, w kolekcji BBC. Nowe odcinki wpadają do aplikacji co piątek.