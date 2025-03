Serial "Fatalny rejs" jest dostępny na platformie CANAL+ online.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcami i głównymi scenarzystami serialu "Fatalny rejs" są Kristine Berg i Arne Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Scenariusz jest adaptacją debiutanckiej powieści Lone Theils "Pigerne fra Englandsbåden", pierwszej z bestsellerowego cyklu o Norze Sand, sprzedanej na 14 światowych rynków jako "Fatal Crossing", a w Polsce wydanej w 2016 roku przez W.A.B. pod tytułem "Zaginione".

Powieść została oparta na prawdziwej historii amerykańskiego seryjnego zabójcy, który prześladował swoje ofiary i robił im zdjęcia tuż przed ich zabiciem.

Za kamerą ośmioodcinkowego serialu stanął Magnus Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Główną rolę zagrała Marie Sandø Jondal ("Co ukrywa Marco?"), której partnerują Jesper Hagelskær Paasch ("Nowe legendy o Małpim Królu"), Bue Wandahl ("Pod osłoną mroku", "Rząd", "Wydział śledczy") i Siir Tilif ("Dom Dawida", "Ukryty motyw", "Pod osłoną mroku").

O czym jest serial?

Główną bohaterką serialu "Fatalny rejs" jest Nora Sand (Marie Sandø Jondal), uznana dziennikarka pracująca dla duńskiej gazety "Globalt". Jest korespondentką i większość czasu spędza w Londynie. Znajduje się na szczycie swojej kariery, kiedy zostaje zawieszona pod zarzutem utrzymywania intymnej relacji z jednym ze swoich informatorów w dużej sprawie. Wraca do rodzinnego domu, by zamieszkać z ojcem (Bue Wandahl). Przysięga, że będzie trzymać się w cieniu, dopóki skandal nie ucichnie, ale gdy dostaje informację o starej sprawie zaginięcia, nie potrafi usiedzieć bezczynnie.

Pomimo sceptycyzmu lokalnej społeczności i ciągłych ataków ze strony swojego byłego redaktora, Nora nie chce odpuścić. Poszukiwanie prawdy staje się dla niej najważniejsze. A skoro jej kariera legła w gruzach, co właściwie co ma do stracenia? Jej upór coraz bardziej przybliża ją do odpowiedzi na pytanie, co stało się z dwiema zaginionymi duńskimi dziewczynami, ale pogoń za prawdą będzie ją drogo kosztować.