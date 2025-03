Trzeci sezon "Gliny" to koprodukcja SkyShowtime, Telewizji Polskiej i Apple Film. Serial "Glina" to jedna z najważniejszych polskich produkcji kryminalnych. Bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować tę historię, ponownie współpracując z Władysławem Pasikowskim - twórcą, który nadał "Glinie" jej unikalny charakter. Telewizja Polska stawia na ambitne i wysokiej jakości produkcje, które angażują widzów i mogą budować silną pozycję polskich seriali także na rynkach międzynarodowych. Współpraca z takim partnerem jak SkyShowtime pokazuje, że polskie seriale mają duży potencjał i mogą trafiać do szerokiej publiczności. Jesteśmy przekonani, że nowa odsłona "Gliny" spełni oczekiwania widzów, dostarczając im angażującą i pełną napięcia historię na najwyższym poziomie -mówi Arkadiusz Pawlik, Dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej.

Co dalej z Gajewskim?

W pierwszych dwóch sezonach "Gliny" widzowie poznali historię policjantów Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Nadawano je odpowiednio w latach 2004 i 2008. Wśród policjantów prym wiódł pozbawiony złudzeń nadkomisarz Andrzej Gajewski, którego zagrał Jerzy Radziwiłłowicz. W ostatnim odcinku drugiej serii Andrzej Gajewski został postrzelony przez nieznanych sprawców. Jak potoczyły się jego losy? Czy dowiemy się tego w trzeciej serii?

Reklama

Maciej Stuhr powraca jako Banaś

Obok Gajewskiego pierwsze, zawodowe szlify zdobywał ustatkowany w życiu prywatnym młody policjant, podkomisarz Artur Banaś, którego rolę zagrał Maciej Stuhr. W trzecim sezonie "Gliny" Maciej Stuhr powraca do roli Artura Banasia. Szczegóły fabuły nie są znane. Z zapowiedzi twórców wynika, że produkcja ponownie zabierze widzów na warszawskie ulice, gdzie legendarni "zabójcy", czyli policjanci ze stołecznego Wydziału Zabójstw, będą tropić bandytów.