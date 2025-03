Serial "Zniknięcie doktora Godarda" można oglądać na platformie CANAL+ online.

O czym opowiada serial?

Dokument w odcinkach łącz rodzinną tragedię z zabójstwem w 2001 roku lidera znanego związku drobnych przedsiębiorców, CDCA, zamordowanego przez zawodowych zabójców.

Reklama

Doktor Yves Godard mieszkał w Pont-de-Juvigny, na zachód od Caen wraz ze swoją drugą żoną Marie-France i dwójką ich małych dzieci: 6-letnią Camille i 4-letnim Mariusem. Był zwolennikiem niekonwencjonalnych metod leczenia. Oportunistyczny charakter doktora znalazł wyraz nie tylko w jego oryginalnym podejściu do praktyki zawodowej. Godard stał się też członkiem organizacji CDCA – najogólniej rzecz ujmując – luźnego stowarzyszenia, czy też związku zawodowego broniącego małych i średnich przedsiębiorców przed, jak rozumieli członkowie CDCA, wyzyskiem systemowym. Sam Yves, w związku ze swoimi przekonaniami, zaprzestał w pewnym momencie płacenia świadczeń na rzecz państwa, co doprowadziło do powstania sporej zaległości w wysokości kilku milionów franków.

Zagadka nierozwiązana do dziś

Reklama

Między 30 sierpnia a 5 września cała rodzina Godard po prostu znika! W domu rodzinnym zaalarmowani śledczy znajduję mnóstwo śladów krwi Marie-Frances. Jednak ciała nigdzie nie ma. Pomimo wcześniejszych deklaracji, że rodzina w pełnym składzie wybiera się na rejs, do mariny w Saint Malo dociera tylko ojciec z dziećmi. Wypożyczają jacht i ruszają na morze. I w zasadzie po kilku dniach po prostu znikają. Ślady prowadzą od wybrzeży Francji, przez plaże Anglii, aż po wyspę Man, leżącą między Anglią, a Irlandią. Różne przedmioty związane z poszukiwanymi (karty kredytowe Yvesa, elementy wyposażenia jachtu), zapewnienia świadków, że widzieli zaginionych, czy nawet czaszka i kość udowa wyłowione z morza i zidentyfikowane jako szczątki po Yvesie i Camille do dnia dzisiejszego nie przyniosły odpowiedzi na pytanie "co się stało z całą rodziną?". Nigdy nie odnaleziono też ciała Marie-France, ani wraku jachtu. Od 25 lat Francja zadaje sobie pytanie, czy doszło do wypadku? Morderstwa na zlecenie? Czy ktoś z rodziny przeżył? Czy doktor zamordował żonę i dwójkę małych dzieci? A jeśli tak, to dlaczego? Być może nigdy się tego nie dowiemy.