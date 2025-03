Oba filmy będzie można obejrzeć wieczorem 14 marca na antenie Kino TV w ramach cyklu "Mocne piątki".

Nie tylko kino akcji

Sylvester Stallone to aktor, bez którego trudno wyobrazić sobie kino akcji. Od blisko pięciu dekad kreuje kultowe postaci największych twardzieli. Choć jego początki w Hollywood były trudne, dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych aktorów. Od lat 70. wciela się w bohaterów, którzy przeszli do historii kina, od Rocky'ego po Rambo. Uznanie zyskał także w oczach krytyków, o czym świadczą aż trzy nominacje do Oscarów. Filmy z jego udziałem to nie tylko efektowne sceny walki, ale także moralne przesłanie.

"Dorwać Cartera"

Wieczór z Sylvestrem Stallone'em otworzy "Dorwać Cartera" (2000), remake klasycznego kryminału Mike'a Hodgesa z 1971 roku. Stallone wciela się w Jacka Cartera, bezwzględnego mafijnego egzekutora długów z Las Vegas, który po śmierci brata wraca do Seattle i odkrywa mroczne tajemnice jego życia. W poszukiwaniu prawdy angażuje się w niebezpieczną grę o śmiertelnej stawce. Film zachwyca surową stylistyką, klimatycznymi zdjęciami Mauro Fiore oraz intrygującą muzyką łączącą elementy elektroniki i jazzu autorstwa Tylera Batesa. Co ciekawe, na ekranie partneruje Stallone'owi legendarny Michael Caine, który w oryginalnym filmie odtwarzał właśnie postać Cartera.

"D-Tox"

Po intensywnych emocjach na widzów czeka kolejna dawka kina akcji z kryminalnym zacięciem, czyli "D-Tox" (2002). Stallone wciela się tym razem w rolę agenta FBI, Jake'a Malloya, który po śmierci żony i przyjaciela popada w depresję i alkoholizm. Trafia do odizolowanego ośrodka odwykowego dla policjantów w kryzysie, gdzie wkrótce zaczynają ginąć ludzie. Ktoś w ośrodku jest mordercą, a w śnieżnej pułapce każdy może stać się ofiarą. Film łączy elementy thrillera psychologicznego i horroru, tworząc trzymającą w napięciu atmosferę.

Harmonogram

