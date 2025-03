Serial "Kochane kłopoty" jest od 1 marca dostępny w całości na platformie Disney+.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu i jego główną scenarzystką jest Amy Sherman-Palladino ("Wspaniała pani Maisel"). Główne role grają Lauren Graham ("Zły Mikołaj", "A właśnie, że tak!", "Słodki listopad") i Alexis Bledel ("Stowarzyszenie wędrujących dżinsów", ""Opowieść podręcznej, "Źródło młodości"), a partnerują im Keiko Agena ("Syn marnotrawny", "Zadzwoń do Saula", "Trzynaście powodów"), Scott Patterson ("Kanciarz", "Piła IV", "Piła V"), Yanic Truesdale ("Gliniarz z dżungli", "Gwiazdkowa zamiana", "Mój rok z Salingerem"), Kelly Bishop ("Dirty Dancing", "Cudowni chłopcy", "Single od dziecka"), Edward Herrmann ("Straceni chłopcy", "Nixon", "Annie") oraz Melissa McCarthy ("Gorący towar", "Agentka", "Druhny").

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w Stars Hollow w stanie Connecticut, uroczym i małym miasteczku znanym z zielonych trawników, domów z desek i z taką ilością osobliwych postaci, by zapełnić każdą przejażdżkę na sianie, paradę i piknik w promieniu wielu kilometrów. To tutaj poznajemy upartą 32-letnią Lorelai Gilmore (Lauren Graham), która tworzy wygodne, ciepłe, pełne kofeiny życie dla siebie i swojej równie upartej nastoletniej córki Rory (Alexis Bledel). Ale kiedy uwaga Rory odwraca się od marzeń o prywatnej szkole i Harvardzie i zmierza do myśli o chłopakach i niezależności, samotna matka zaczyna dostrzegać w Rory coraz więcej własnej buntowniczej młodości – sprzed zaledwie 16 lat.

Kultowy status

Amerykański serial emitowany w latach 2000-2007 cieszył się popularnością niemal na całym świecie, w tym w Polsce. Po dziś dzień ma wierną bazę fanów, a nowych wciąż przybywa.

Na portalu iMDB "Kochane kłopoty" mają bardzo wysoką średnią ocen 8.2/10, zaś na Filmwebie – 7.8.

Nowy serial

W 2016 roku, dekadę po zakończeniu emisji oryginalnego serialu, Netflix wyprodukował miniserial "Kochane kłopoty: rok z życia", w którym powróciły obie gwiazdy, jak i znaczna część starej obsady. Ten serial jest dostępny tylko na platformie Neflix.