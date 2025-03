Dwa pierwsze odcinki serialu "Pan Mama" zostaną wyemitowane w sobotę 1 marca o godz. 17:35 w TVP1.

O czym jest serial?

Głównym bohaterem serialu "Pan Mama" jest Sylwester, który za dnia pracuje jako grafik w agencji reklamowej, tworząc gazetki promocyjne, a nocami realizuje swoją prawdziwą pasję – rysuje komiksy i ilustracje, marząc o karierze artystycznej. Jednak obowiązki rodzinne i spłata kredytu zmuszają go do odkładania tych marzeń na później.

"Serial jest pełną humoru i wzruszeń opowieścią o współczesnym ojcu, który mimo własnych problemów i wyzwań znajduje w sobie siłę, by zaopiekować się nie tylko swoimi dziećmi (Zuzą, Brunem i Mają), ale także każdym, kto potrzebuje wsparcia i rodzinnego ciepła. Między komicznymi perypetiami bohaterów nie zabraknie chwil refleksji i autentycznych emocji. Sylwester, choć czasem przytłoczony odpowiedzialnością, pokazuje, że prawdziwa rodzina to coś więcej niż więzy krwi – to także spełnione marzenia, chociaż czasem trzeba na nie zaczekać dłużej, niż by się chciało" – zapewnia TVP.

Kto stoi za serialem?

W roli Sylwestra widzowie obejrzą Pawła Domagałę, jego dzieci zagrają Ania Stolarska, Olga Wypych i Mirek Tomczuk, w pozostałych rolach pojawią się Karolina Bacia, Piotr Głowacki i Mirosław Zbrojewicz, zaś w epizodach m.in. Grażyna Szapołowska czy Beata Tadla.

Serial wyreżyserował Jan Foryś. Autorem zdjęć jest Mikołaj Łebkowski, a scenografii – Paweł Dąbrowski. Za scenariusz odpowiadają Kuba Wecsile, Filip Kasperaszek i Mariusz Pitura.

Produkcja jest adaptacją popularnego włoskiego formatu "Il Mammo", producentem jest Telewizja Polska, zaś producentem wykonawczym została firma Brand Trust Partners.

Co się wydarzy w 1. odcinku?

Sąsiadka Sylwestra, grana przez Grażynę Szapołowską, podejmuje radykalną decyzję – wyprowadza się! Powód? Nie może już znieść hałasu dobiegającego z mieszkania obok. Trójka dzieci, niekończący się harmider i ciągłe zamieszanie sprawiają, że mówi: "Dość!".

Czy sąsiadka Sylwestra rzeczywiście się wyprowadzi? A może wydarzy się coś, co ją zatrzyma? Wszystko wyjaśni się już w premierowym odcinku serialu "Pan Mama".