Oryginalne komedie z cyklu "Naga broń" będą się pojawiać w Stopklatce w ramach pasma "Niedziele na luzie" – seanse w każdą niedzielę o 13:00, a powtórki w piątki o 20:00.

Złote czasy parodii

Lata 80. i 90. to złoty okres dla komedii bazujących na slapsticku i parodii. Filmy takie jak "Akademia policyjna" czy "Czy leci z nami pilot?" podbijały kina, oferując widzom humor, który bawił swoją przesadą i kreatywnością. "Naga broń", dzieło twórców z grupy ZAZ (Jerry Zucker, David Zucker i Jim Abrahams), idealnie wpisała się w ten trend, łącząc błyskotliwe dialogi z niedorzecznymi sytuacjami, które do dziś pozostają symbolem gatunku.

Seria "Naga broń" narodziła się w 1988 roku jako pełnometrażowa kontynuacja serialu "Police Squad!" – krótkiej, ale uwielbianej parodii produkcji kryminalnych. "Naga broń" to nie tylko parodia filmów kryminalnych, ale też celna satyra na współczesną popkulturę, politykę i media. Twórcy umiejętnie wpletli w fabułę odniesienia do aktualnych wydarzeń, tworząc humor, który bawił zarówno w latach 80., jak i dziś.

Frank Drebin ikoną komedii

Frank Drebin nie od razu miał jednak twarz Lesliego Nielsena. Twórcy początkowo widzieli w tej roli Roberta Stacka, znanego z "Czy leci z nami pilot?", jednak aktor nie mógł podjąć się projektu. Ostatecznie angaż otrzymał Nielsen, który swoim stoickim wyrazem twarzy i perfekcyjnym wyczuciem komizmu na zawsze zdefiniował tę postać. Leslie Nielsen, wcześniej kojarzony z poważnymi rolami, dzięki kreacji Drebina stał się ikoną komedii i symbolem tego wyjątkowego stylu żartu.

Jakie filmy tworzą trylogię?

"Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego"

W pierwszej części serii porucznik Frank Drebin przypadkowo wpada na trop międzynarodowego spisku, którego celem jest zamach na królową Elżbietę II. Jego śledztwo szybko zamienia się w pasmo niekontrolowanych pomyłek, absurdalnych sytuacji i kultowych dziś gagów. Drebin, choć niezdarny, działa z niebywałą determinacją, udowadniając, że nawet najbardziej chaotyczny policjant może – choćby przez przypadek – uratować świat.

"Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?"

Tym razem główny bohater Frank Drebin stara się powstrzymać niebezpieczny spisek, który zagraża nie tylko prezydentowi USA, ale i całemu kraju. W tej części również nie zabraknie kultowych scen, błyskotliwych żartów oraz niezapomnianej parodii filmów akcji. W filmie pojawiają się liczne odniesienia do klasycznych dzieł kina sensacyjnego oraz ikonicznych postaci, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla kinomanów.

"Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga"

W trzeciej odsłonie serii porucznik Frank Drebin oficjalnie żegna się ze służbą i przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jednak życie w spokoju nie jest mu pisane – szybko zostaje wciągnięty w kolejne śledztwo, tym razem dotyczące zamachu podczas gali Oscarów. Parodia świata show-biznesu, kultowe sceny i niezawodny komediowy geniusz Lesliego Nielsena sprawiają, że finał trylogii dostarcza widzom solidnej dawki absurdalnego humoru.

Niespodzianka dla fanów Lesliego Nielsena

Na zakończenie miesiąca, 23 marca, w ramach pasma "Niedziele na luzie" Stopklatka wyemituje dodatkowy film – "Ścigany", również z udziałem Lesliego Nielsena. To świetna okazja, by zobaczyć tego legendarnego aktora w innej, ale równie zabawnej roli.

Szczegółowy harmonogram emisji

Niedzielny harmonogram emisji przedstawia się następująco:

"Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" – 2 marca o godz. 13:00

"Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" – 9 marca o godz. 13:00

"Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga" – 16 marca o godz. 13:00

"Ścigany" – 23 marca o godz. 13:00

