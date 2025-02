Kino Luna powraca po remoncie, w trakcie którego przeprowadzono naprawy instalacji elektrycznych i sanitarnych, prace adaptacyjne – odmalowanie powierzchni i odświeżenie przestrzeni, pranie foteli, montaż wykładzin podłogowych, zakup mebli do kinowego foyer – skalibrowano systemy dźwiękowe w obu salach. Jak podkreślono podczas czwartkowej konferencji prasowej, budynek wymaga modernizacji.

Nowa kierowniczka i nowy budżet

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy niemal 3 mln zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, następnie kino czeka gruntowny remont i ponowne otwarcie – tym razem już na dobre, podkreślono. Na statutową działalność kina w 2025 r. władze przeznaczyły 4,6 mln zł dotacji podmiotowej. Nową kierowniczką Luny została Sara Niesporek-Broniszewska.

Reklama

Działamy w budynku z lat 50., kino Luna zostało otworzone w 1962 r. i od tamtej pory nie przechodziło generalnej modernizacji, miało wielu właścicieli – przypomniała Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury, który od 2014 r. jest właścicielem i administratorem Kina Luna.

Głos zabrał także Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który zaznaczył, że "wykonano bardzo dużo pracy w bardzo krótkim czasie". Myślę, że wygląda tak dobrze, jak wyglądało w dniu otwarcia, kilkadziesiąt lat temu (...). Dobrze, że Luna będzie instytucją kultury, prowadzoną przez samorząd województwa, co z jednej strony daje pewność, że będzie funkcjonowało, a z drugiej pozwoli na zapewnienie dostępności za niekomercyjne stawki. Myślę, że będziemy w stanie zaoferować dla dzieci i młodzieży bilety za złotówkę na seanse (...). 5 marca Luna otwiera się dla wszystkich, 4 marca odbędzie się uroczyste, formalne otwarcie – dodał.

Reklama

Zmiana nazwy kina – o co chodzi?

Stołeczne kino pozostanie częścią Sieci Kin Studyjnych, oficjalnie zmieniło nazwę na "LUNA kino studyjne". Prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska przyznała, że gdy Luna została zamknięta na czas remontu, "wszyscy drżeliśmy o los tego miejsca, które jest miejscem kultowym nie tylko dla warszawiaków. To niezwykłe kino w kontekście ogólnopolskim (...). Kina studyjne borykają się wciąż z pewnymi problemami od czasu pandemii. Zmieniły się nawyki widzów, zapotrzebowanie na repertuar. Tym bardziej prowadzenie kina studyjnego jest obecnie ogromnym wyzwaniem".

Kino będzie uczestniczyło w programie samorządu województwa "Kulturalna Szkoła na Mazowszu", będą odbywały się w nim także pokazy filmów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Luna planuje współpracę ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych oraz Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Odbywać się w nim będą także festiwale: jesienią Warszawskim Festiwal Filmowy, w marcu – Hiszpański Festiwal Filmowy, Luna będzie partnerem kwietniowego Timeless Film Festival Warsaw, a w maju w gmachu odbywać się będą projekcje w ramach DOC Against Gravity.

Misja jak z "Cinema Paradiso"

Wiemy, czym jest Luna dla warszawiaków, jak wsiąknęło w tkankę miejską. Nie będzie rewolucji repertuarowych. Idziemy tą samą drogą: kino będzie kinem premierowym, natomiast poszerzamy horyzonty, rozbudowujemy działalność, stawiamy mocno na edukację młodego widza – zapowiedziała nowa kierowniczka Luny, Sara Niesporek-Broniszewska. W dzisiejszych czasach, gdy filmy są dostępne niemal wszędzie, podstawą jest przywołanie młodego widza do kina. Pokazanie mu magii pięknej sali i wielkiego ekranu, niczym w "Cinema Paradiso" (włoskie arcydzieło o miłości do kina w reżyserii Giuseppe Tornatore – przyp. red.). Jeżeli młodych widzów nie nauczymy miłości do kina, nie oczekujmy, że za kilka lat oni będą tego kina potrzebować – podkreśliła.