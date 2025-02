Czwarty sezon serialu "Misja: Podstawówka" ("Abbott Elementary") liczy 22 odcinki, a pierwsze osiem pojawiło się 26 lutego na platformie streamingowej Disney+.

O czym jest serial?

"Misja: Podstawówka" to komedia rozgrywająca się w miejscu pracy, podążająca za losami grupy oddanych, pełnych pasji nauczycieli i nieco oschłego dyrektora, którzy zmagają się z systemem szkolnictwa publicznego w Filadelfii. Pomimo napotykanych przeciwności, są zdeterminowani, by pomóc swoim uczniom odnieść sukces w życiu i choć tych niesamowitych nauczycieli jest niewielu i są niedofinansowani, kochają swoją pracę, nawet jeśli nie pochwalają podejścia kuratorium do kwestii edukacji.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu, jego główną scenarzystką oraz gwiazdą jest Quinta Brunson, która otrzymała za "Misję: Podstawówkę" aż dwie nagrody Emmy – za rolę oraz scenariusz.

W obsadzie czołowe role grona pedagogicznego grają ponadto Lisa Ann Walter ("Nie wierzcie bliźniaczkom", "Bruce Wszechmogący", "Zatańcz ze mną"), Chris Perfetti ("Długa noc", "Spojrzenia", "Co robimy w ukryciu"), Sheryl Lee Ralph ("Ricky", "Gliniarz na Karaibach", "Zakonnica w przebraniu 2"), Tyler James Williams ("Drodzy biali ludzie", "Wszyscy nienawidzą Chrisa", "Odlotowe dzieciaki"), Janelle James ("Czarny poniedziałek", "Central Park", "Na wylocie") oraz William Stanford Davis ("Snowpiercer", "Ray Donovan", "Perry Mason").

Najlepszy serial w historii?

"Misja: Podstawówka" może się pochwalić niesamowitym osiągnięciem – pierwszy sezon na portalu RottenTomatoe oceniło pozytywnie 99 proc. krytyków, a kolejne trzy sezony zyskały uznanie 100 proc. Nie brakuje głosów, że dzieło Quinty Brunson to najlepszy serial komediowy w historii.

Polscy recenzenci na Filmwebie także są zachwyceni – średnia ocen wynosi 7.5, co jest znakomitym wynikiem, jako że Polacy są przeważnie dużo bardziej surowi w opiniach niż Amerykanie. "Nareszcie prawdziwy serial o prawdziwych ludziach w prawdziwej pracy, fenomenalna obsada, i widać że pisze to córka nauczycielki" – ocenia krytyczka Klara Cykorz.