Słynni reżyserzy Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Jane Campion, Wes Anderson wystosowali do prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i premier Giorgii Meloni apel, by nie dopuścili do zamykania historycznych kin w Rzymie i otwierania w ich miejsce sklepów, centrów handlowych oraz hoteli. Pod pismem podpisała się hollywoodzka śmietanka.