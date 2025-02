Serial "Koło czasu" powróci z 3. sezonem już 13 marca na Prime Video – widzowie obejrzą od razu trzy odcinki, a kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do finału sezonu zaplanowanego na 17 kwietnia.

Ujawniona 11-minutowa scena

Ociekająca akcją 11-minutowa scena otwierająca nowy sezon "Koła Czasu" przedstawia dynamiczną, magiczną konfrontację pomiędzy siłami dobra i zła. Czarodziejki, które potajemnie złożyły przysięgę Czarnemu, ujawniają swoją prawdziwą naturę, rozpoczynając brutalną i krwawą bitwę, która na zawsze odmieni losy świata.

Reklama

Ponad 100 milionów widzów

1. sezon serialu zadebiutował na Prime Video w 2021 roku, z miejsca przyciągając przed ekrany nową widownię, stając się w tamtym czasie najchętniej oglądanym serialem produkcji własnej w historii platformy. Do dziś pozostaje jednym z trzech największych serialowych debiutów na Prime Video, ustępując jedynie "Władcy Pierścieni: Pierścieniom Władzy" i "Falloutowi". Łącznie serial przyciągnął przed ekrany ponad 100 milionów widzów na całym świecie.

Co się wydarzy w 3. sezonie serialu?

Reklama

W "Kole Czasu" skromny chłopak, Rand al'Thor, odkrywa, że jest Smokiem Odrodzonym – postacią z dawnych czasów, która według proroctw ma ocalić lub zniszczyć świat. Jego życie zmienia się, gdy do pasterskiej wioski przybywa obdarzoną mocą kobieta, która głosi starożytną przepowiednię. Koło Czasu się obraca, a Ostatnia Bitwa nadchodzi.

Fabuła 3. sezonu opiera się głównie na ulubionej przez fanów, czwartej książce z serii Jordana pt. "Wschodzący Cień". Serial przeniesie widzów do wielu nowych regionów i miast na fikcyjnym kontynencie Westland, w tym na rozległe pustynie Pustkowia Aielów, do pełnego pokus i niebezpieczeństw portowego miasta Tanchico oraz do zakazanego i pokrytego mgłą starożytnego miasta Rhuidean, w którym Rand i Moiraine doświadczą przełomowych odkryć. Tymczasem po drugiej stronie świata, w Dwóch Rzekach, rodzinnym miasteczku Randa, jego przyjaciel z dzieciństwa Perrin Aybara wyruszy w podróż, która na zawsze go odmieni.

W nadchodzącym sezonie po pokonaniu Ishamaela, jednego z najpotężniejszych Przeklętych, Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak w 3. sezonie zagrożenia dla Światłości rosną: Biała Wieża jest podzielona, stowarzyszenie Czarne Ajah działa bez przeszkód, starzy wrogowie powracają do Dwóch Rzek, a pozostali Przeklęci ścigają Smoka… w tym Lanfear, której relacja z Randem okaże się kluczową dla obojga przy wyborze między Światłością a Ciemnością. Gdy więzi z jego przeszłością zaczynają się rozpadać, a skażona moc staje się coraz silniejsza, Rand staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene. Te potężne kobiety, które na początku serii poznaliśmy jako nauczycielkę i uczennicę, teraz muszą połączyć siły, aby zapobiec zwróceniu się Smoka ku Ciemności... bez względu na cenę.

Sprawdzone nazwiska i nowe gwiazdy

W obsadzie "Koła Czasu" znaleźli się Rosamund Pike ("Saltburn", "Zaginiona dziewczyna") jako Moiraine Damodred, Daniel Henney ("Zabójcze umysły") jako al'Lan Mandragoran, Josha Stradowski ("Gran Turismo") jako Rand al’Thor, Zoë Robins ("Power Rangers Ninja Steel") jako Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden ("Dora i Miasto Złota") jako Egwene al'Vere, Marcus Rutherford ("Posłuch") jako Perrin Aybara, Dónal Finn ("Oddział dla zuchwałych") jako Mat Cauthon, Ceara Coveney ("Młody Wallander") jako Elayne Trakand, Kate Fleetwood ("Rozpustnice") jako Leandrin Guirale, Natasha O'Keeffe ("Peaky Blinders") jako Lanfear, Ayoola Smart ("Obsesja Eve") jako Aviendha, Kae Alexander ("Gra o tron") jako Min Farshaw, Sophie Okonedo ("Hotel Ruanda", "Kulawe konie") jako Siuan Sanche oraz Shohreh Aghdashloo ("Dom Saddama", "Pingwin") jako Elaida do Avriny a'Roihan.

Pod koniec ubiegłego roku ujawniono, że do obsady serialu dołączyli Olivia Williams ("Szósty zmysł", "Rushmore", "The Crown") jako Morgase Trakand, Królowa Andoru, Luke Fetherston ("Doktor Who", "Big Mood") jako lord Gawyn z rodu Trakand, Callum Kerr ("Życie w Hollyoaks", "Monarch") jako lord Galad z rodu Trakand oraz Nuno Lopes ("White Lines", "Nowy styl") jako lord Gaebril, męski faworyt królowej Morgase. Czwórka aktorów wcieli się w członków rodziny panującej w królestwie Andor, które jest największym, najbardziej zaludnionym i wpływowym krajem w sercu Westlands.

Adaptacją "Koła Czasu" zajął się producent wykonawczy i showrunner Rafe Judkins ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Hemlock Grove"). Producentami wykonawczymi są także Rick Selvage i Larry Mondragon z iwot productions ("Winter Dragon"), Ted Field z Radar Pictures ("Jumanji: Następny poziom", "Winter Dragon"), Mike Weber ("Jumanji: Następny poziom", "Bejrut"), Marigo Kehoe ("Outlander", "The Crown"), Ciaran Donnelly ("Kin"), Justine Juel Gillmer ("Niepokonany", "Halo"), Dave Hill ("Gra o tron") oraz sama gwiazda serialu, Rosamund Pike ("Saltburn", "Zaginiona dziewczyna"). Koło Czasu jest współprodukowane przez Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios.

Subskrypcja Amazon Prime

Serial będzie dostępny na Prime Video w ramach subskrypcji Amazon Prime, obejmującej również nielimitowane, bezpłatne i szybkie dostawy milionów produktów ze sklepu Amazon.pl, bez minimalnej kwoty zamówienia. Każdy może wypróbować Prime w ramach bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aktywowanego na stronie Amazon.pl/prime. Po tym okresie Prime jest dostępny za 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.