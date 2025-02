Film "Jeden na milion" pojawił się w polskich i światowych kinach 21 lutego.

Opinie młodych widzów

Film mieli już okazję obejrzeć wcześniej na specjalnym pokazie młodzi widzowie z Polski, którzy uznali go za "bardzo wzruszający i emocjonalny". Wiele więc wskazuje na to, że "Jeden na milion" ma szansę powtórzyć sukces "Cudownego chłopaka".

Można być sobą, mimo różnych przypadłości czy chorób, i naprawdę każdemu należy się szacunek – wyznaje Julia. Nie należy skreślać ludzi, którzy wydają się od nas różni – wtóruje Gabrysia.Nie zawsze mamy wpływ na to, jacy jesteśmy – dodaje Małgosia.

Warto oglądać takie filmy, by ludzie zrozumieli, że osoby z niepełnosprawnościami czy chorobami są tacy sami jak my – mówi Kornelia. Podobało mi się to, że główny bohater się nie poddawał – zauważa Hania. Chętnie zaprzyjaźniłbym się z Austinem – oznajmia Magda.

O czym opowiada film?

Austin LeRette to niezwykły chłopak. Ma autyzm, a jego kości są tak kruche, że każdy upadek może doprowadzić do złamania. Ale Austin się nie łamie. Kocha swoją rodzinę, kolegów, szkołę i jak mało kto potrafi cieszyć się ży­ciem. Jego odmienność jest jednak także źródłem kłopotów i przykrości. Nie wszyscy rówieśnicy widzą w nim kumpla. Dla niektórych jest "tym dziw­nym dzieciakiem", a ciągłe złamania utrudniają normalne funkcjonowanie, o jakim marzy. Co gorsza, jego ukochani rodzice zaczynają tracić radość życia i oddalać się od siebie. I tu do akcji musi wkroczyć Austin, który jak nikt inny potrafi znajdo­wać jasne strony każdej sytuacji. Czy uda mu się nauczyć swoich bliskich wiary w to, że każdy dzień może być najlepszy? Czy pokaże im, jak dostrze­gać w życiu to, co najpiękniejsze? Warto się przekonać, bo Austin to praw­dopodobnie najfajniejszy chłopak na świecie.

Kto stoi za filmem?

"Jednego na milion" wyreżyserował Jon Gunn ("Czy naprawdę wierzysz", "Sprawa Chrystusa") według własnego scenariusza opartego na powieści Susy Flory i Scotta LeRette.

W role rodziców Austina wcielili się Meghann Fahy, która sławę zdobyła dzięki serialom "Biały Lotos" i "Para idealna", oraz Zachary Levi ("Shazam!", "Thor: Mroczny świat", "Mauretańczyk").

W obsadzie znaleźli się także Patricia Heaton ("Kosmiczny mecz", "Beethoven"), Peter Facinelli ("Saga Zmierzch") oraz Jacob Laval ("8-bitowe święta") jako Austin LeRette.