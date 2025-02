Dokument będzie miał swoją kinową premierę 7 marca 2025 roku – do kin wprowadzi go Festiwal WATCH DOCS i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, dystrybutorzy nagrodzonych Oscarem "20 dni w Mariupolu".

Najgłośniejszy film roku

"Przechwycone" ("Intercepted") Oksany Karpovych to z pewnością najgłośniejszy ukraiński dokument roku. Film przyniósł swoim twórcom nominację do Europejskiej Nagrody Publiczności LUX, był prezentowany na wielu światowych festiwalach filmowych, takich jak Berlinale, Krakowski Festiwal Filmowy, CPH:DOX czy Hot Docs. Docenili go również jurorzy Konkursu Głównego 24. MFF WATCH DOCS, gdzie otrzymał Nagrodę Główną. Film został objęty patronatem Stowarzyszenia Kin Studyjnych.

Reklama

Oddanie istoty konfliktu

"Mimo że nie pada w nim ani jeden strzał, nie widać rannych, czołgów ani eksplozji, jego twórcom udało się dotrzeć do istoty tego konfliktu. Długie perfekcyjnie kadrowane ujęcia pokazują księżycowe krajobrazy i wybebeszone wnętrza mieszkań, do których dotarł w 2022 roku Ruski Mir" – czytamy w informacji prasowej.

Przechwycone rozmowy

Reklama

Absurd i bestialstwo wojny odsłaniają sami okupanci: warstwę dźwiękową tworzą wyłącznie przechwycone przez ukraiński wywiad rozmowy rosyjskich żołnierzy, relacjonujących rodzinom swoje wojenne przeżycia. Dokument stanowi "odważny filmowy eksperyment, w którym dźwięk i obraz wzajemnie wzmacniają swój przekaz, bezlitośnie ujawnia stan rosyjskiego społeczeństwa przeżartego toksyczną propagandą. Takiego filmu o wojnie w Ukrainie jeszcze nie było" – zapewnia dystrybutor.